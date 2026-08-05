Cette nouveauté d’iOS 27 va révolutionner notre usage de l’iPhone

Le nouveau système de suggestions basé sur l’IA d’iOS 27 se montre particulièrement utile. Cette fonction devrait s’imposer comme un indispensable de l’expérience sur iPhone.

En juin dernier, Apple présentait iOS 27 dans le cadre de la WWDC 2026. Cette nouvelle version de l’OS qui propulse l’iPhone promet de nombreuses fonctionnalités alimentées par IA pour améliorer notre productivité et rendre le quotidien plus facile. Mais on le sait, toutes ces options ne se valent pas. Certaines vont être gadget pour la majorité des utilisateurs, tandis que d’autres ont le potentiel pour devenir incontournables.

L’une d’entre elles en particulier a tapé dans l’œil de 9to5Mac. La version stable d’iOS 27 ne sera déployée qu’en septembre avec la sortie des iPhone 18, mais la version bêta nous offre déjà un bel aperçu de ce à quoi il faut s’attendre. Et une fonction IA sort du lot : les suggestions en un appui. L’IA analyse les conversations iMessage en temps réel pour proposer des actions quand elle estime qu’on peut en avoir besoin. “La création de nouveaux rappels et notes est l’utilisation la plus courante que j’ai constatée, mais c’est également très pratique pour retrouver des photos”, témoigne l’auteur du média.

Les suggestions d’iOS 27 vont tout changer sur iPhone

Il détaille ainsi son fonctionnement : “Ma femme m’a demandé d’aller chercher des médicaments à la pharmacie l’autre jour, et le rappel s’intitulait « Aller chercher des médicaments », tandis que le champ de note contenait tous les détails de la demande de Jess”. Il s’agit en fait d’une fonction d’automatisation, qui anticipe nos besoins. On peut la comparer au Now Nudge de Samsung, même s’il existe des différences entre les deux.

Il y a quelques semaines, Apple décrivait les suggestions en un appui ainsi : “Désormais, iMessage propose des suggestions en un appui, basées sur le contexte des conversations, simplifiant considérablement la réalisation de tâches comme la création d’un rappel ou d’une note. Par exemple, si quelqu’un demande des photos, iMessage peut aider l’utilisateur à trouver les plus pertinentes en reconnaissant les mots-clés, les lieux et les personnes dans sa bibliothèque”.

Cette nouveauté devrait faire gagner du temps et inciter les utilisateurs à recourir aux rappels et aux notes, maintenant qu’ils n’ont plus besoin de les créer eux-mêmes.