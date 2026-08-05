Chute de prix Realme GT 7 : 512 Go de stockage, processeur puissant et batterie XXL pour moins de 330 €

Le Realme GT 7 a été lancé au prix de vente conseillé de 799 euros avec des caractéristiques haut de gamme. Aujourd’hui, vous pouvez vous l’offrir en promotion en faisant une économie de plus de 470 euros sur son prix. Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez faire une aussi bonne affaire en achetant un smartphone !

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Connaissez-vous le concept des flagship killers ? Ce sont des smartphones conçus pour être presque aussi puissants et polyvalents que les meilleurs smartphones d’Apple et Samsung, mais qui sont disponibles à des prix bien inférieurs. C’est le cas du Realme GT 7 qui est sorti en proposant des caractéristiques premium mais avec un prix de lancement officiel sous la barre des 800 euros.

Aujourd’hui, il est disponible en promotion pour bien moins cher, ce qui en fait automatiquement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. En effet, il est affiché sur AliExpress pour 372,46 €. Et en ajoutant le code promo PHDFRS45 au moment du paiement, vous obtenez une baisse de prix supplémentaire de 45 euros. Le prix chute alors à seulement 327,46 €. Cela représente une baisse de prix totale de 471,54 euros. C’est tout juste colossal. En plus, vous obtenez automatiquement la livraison gratuite depuis un entrepôt en France. Vous n’aurez donc pas à attendre des semaines avant de le recevoir.

Le Realme GT 7 est à -59%, il va falloir faire vite !

Le gros point fort du Realme GT 7 c’est qu’il ne fait quasiment aucun compromis, malgré un prix très compétitif. Sous le capot, on trouve le puissant processeur Dimensity 9400e gravé en 4 nm, associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. En plus, ce smartphone dispose d’une coque arrière en graphène IceSense qui permet de dissiper la chaleur très efficacement. Les performances sont donc excellentes et stables, même en utilisation intensive prolongée.

Pour l’écran, on profite d’une belle dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition 1,5K (2780×1264 px) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La luminosité peut même grimper jusqu’à 6 000 nits en pic. C’est un chiffre impressionnant qui vous assure une excellente lisibilité, même en plein soleil.

L’autonomie est aussi un gros point fort puisque vous disposez d’une batterie XXL de 7 000 mAh. Elle vous permet de frôler les trois jours d’autonomie ! En plus, vous avez la charge rapide à 120 W qui vous permet de passer de 0 à 100% en 40 minutes environ.

Pour la partie photo, l’accent a été mis sur la polyvalence. Vous avez à l’arrière trois capteurs : un grand-angle de 50 MP, un téléobjectif 2x de 50 MP également et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Sur la face avant, vous pouvez faire des selfies avec un capteur de 32 MP. Enfin, c’est un modèle durable puisqu’il est certifié IP69 et il dispose d’un écran protégé par un verre ArmorShell.