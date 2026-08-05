Google Photos va enfin permettre de réorganiser ses clichés comme bon nous semble

L’application Google Photos va permettre à ses utilisateurs de personnaliser l’ordre des éléments dans l’onglet Collections.

Google Photos
Crédits : 123RF

Google Photos est l’une, si ce n’est la meilleure application pour sauvegarder ses clichés sur le cloud et les redécouvrir de manière originale plus tard. L’onglet Collections est une grande force de la plateforme. On peut y retrouver des photos et vidéos capturées dans des lieux, à des dates ou à des événements précis, ainsi qu’obtenir des albums créés automatiquement mettant en avant ses proches ou soi-même.

Si on peut trouver un problème aux Collections de Google Photo, c’est une interface qui peut devenir trop fouillis et manquant de clarté. Une nouvelle fonction de personnalisation permettant de la réorganiser pour établir l’ordre des éléments qui y sont affichés est justement en cours de développement, nous apprend Android Authority. Cette nouveauté a été repérée dans le code de la version 7.87.0.957333026 de Google Photos pour Android.

Google Photos poursuit sa mue

En forçant son activation, le média a vu apparaître un message invitant l’utilisateur à réorganiser ses Collections Google Photos via un bouton “Personnaliser”. Il est aussi possible d’effectuer un appui long sur n’importe quel élément présent dans l’onglet pour faire surgir l’option de personnalisation. On ne sait pas encore comment fonctionne la réorganisation exactement, car l’option n’est pas encore prête, mais on devrait pouvoir mettre en avant les contenus qu’on souhaite et reléguer au second plan ceux qui nous intéressent moins.

google photos collections
Crédit : Android Authority

Autre changement identifié dans Google Photos, la refonte de l’onglet Créer. Actuellement, celui-ci peut se montrer intimidant face à la profusion d’outils mis à disposition. L’utilisateur peut ne pas savoir par où commencer et abandonner son projet. Dans une prochaine mise à jour, un en-tête avec des suggestions comme “Portrait professionnel” ou “Ralenti sur votre sujet préféré” sera affiché pour donner des idées et une base de création. Un nouveau carrousel intitulé “Populaire” présentera les modèles les plus plébiscités. Google Photos proposera aussi de “Réinventer ses moments” et d’appliquer des filtres sur certaines de ses photos.

Les modifications pour l’onglet Créer devraient être bientôt disponibles. Celles pour les Collections seraient déployées un peu plus tard.


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