Il faut recharger son Apple Watch ou sa Galaxy Watch tous les jours ? Huawei dit basta avec l’autonomie monstre des Watch GT 7 et GT 7 Pro

Huawei a officialisé les Watch GT 7 et GT 7 Pro, ses nouvelles montres connectées. Elles se distinguent notamment par une autonomie très généreuse.

Huawei Watch GT 7
Crédit : Huawei

Un an après les Watch GT 6 qui nous avaient séduits pour leur autonomie et leur suivi sportif, Huawei annonce ses nouveaux modèles de montre connectée, les Watch GT 7 et Watch GT 7 Pro. La Watch GT 7 standard se décline en versions 41 mm et 46 mm (écran AMOLED de respectivement 1,32 pouce et de 1,47 pouce), avec un boîtier en acier inoxydable à chaque fois. Pour la Watch GT 7 Pro, Huawei opte pour une conception en titane et un verre saphir. Elle n’est disponible que dans une taille : 46 mm, pour un affichage de 1,47 pouce.

Le suivi de la santé comprend la saturation pulsée en oxygène (SpO2), un électrocardiogramme (ECG) pour détecter les arythmies ou autres anomalies, la fréquence cardiaque, ainsi que la température cutanée. Huawei promet des améliorations de ses modes sportifs et de suivi d’activité physique, sans entrer vraiment dans les détails. Les Watch GT 6 étaient déjà assez complètes à ce niveau. Un mode Ski Pro est également ajouté sur la Huawei Watch GT 7 Pro.

Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro : une autonomie à faire pâlir la concurrence

Comme d’habitude avec cette gamme, l’autonomie constitue l’un des points forts. Pas besoin de recharger sa montre tous les soirs comme avec une Apple Watch ou une Galaxy Watch, Huawei annonce 21 jours d’endurance en utilisation légère, 12 jours en utilisation régulière et 7 jours avec l’Always-On Display activé pour les configurations 46 mm. Pour la Watch GT 7 41 mm, il faut se contenter de 14 jours en utilisation légère et de 5 jours avec l’Always-On Display, ce qui est déjà très bien.

 

Huawei Watch GT 7
Crédit : Huawei

La disponibilité des Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro n’a pour l’instant été communiquée que pour la Chine, mais une sortie en Europe ne devrait pas tarder. Voici les prix pratiqués en Chine, sachant qu’il faut ajouter la TVA et les frais d’importation, qui font toujours bien gonfler les tarifs :

  • Huawei Watch GT 7 41 mm : 1 588 yuans (204 euros)
  • Huawei Watch GT 7 46 mm : 1 688 yuans (217 euros)
  • Huawei Watch GT 7 Pro : 2 688 yuans (345 euros)

Les Huawei Watch GT 7 et GT 7 Pro sont proposées avec de nouvelles couleurs et un bracelet qui a été repensé par rapport à la génération précédente.


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