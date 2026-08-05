Garmin Forerunner 165 : la montre connectée parfaite pour les coureurs chute à seulement 132 euros

Vous cherchez une montre connectée de running pas chère ? Vous êtes au bon endroit ! La Garmin Forerunner 165 est spécifiquement conçue pour la pratique de la course. Et elle est en ce moment en promotion sur AliExpress pour à peine plus de 130 euros. On vous explique comment profiter de ce prix mini.

Garmin Forerunner 165

Si vous regardez les poignets des coureurs, vous aurez de grandes chances de trouver une montre Garmin. En effet, l’entreprise américaine s’est spécialisée dans le secteur des montres connectées pour sportif et plus particulièrement pour les coureurs, avec sa bien nommée gamme Forerunner. Si vous cherchez un modèle vraiment pas cher mais qui intègre tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos entraînements et vos performances en course, la Garmin Forerunner 165 est un excellent choix.

Normalement vendu à 229,99 euros sur le site officiel de la marque, la Garmin Forerunner 165 voit son prix dégringoler sur AliExpress. Affichée à 152,44 euros, elle vous reviendra au final à seulement 132,44 euros grâce au code promo PHDFRS20 qui vous permet d’obtenir 20 euros de réduction supplémentaires dès 149 euros d’achat. Cela représente une promotion de 42%. C’est une très bonne offre pour vous équiper sans vous ruiner !

Quelles sont les caractéristiques de la montre connectée Garmin Forerunner 165 ?

Quand on commence sérieusement la course à pied, on peut être un peu perdu et ne pas savoir exactement comment s’entraîner correctement pour atteindre ses objectifs sans se cramer physiquement, ou encore pire, se blesser. La Garmin Forerunner 165 est un allié de poids puisqu’il vous permet de mettre en place des plans d’entraînements qui s’adaptent en fonction des données collectées par la montre sur chacune de vos sorties. Chaque jour, vous obtenez automatiquement une nouvelle suggestion d’entraînement.

Pendant que vous courrez, elle vous montre en temps réel votre allure, la distance parcourue et votre fréquence cardiaque. Ce sont des informations indispensables pour pouvoir adapter votre rythme en fonction de vos objectifs et de votre forme.

Avec Training Effect, votre montre Garmin vous montre concrètement comment vos entraînements améliorent votre forme physique. C’est super encourageant de pouvoir avoir une donnée précise qui montre vos progrès. Chaque matin, vous obtenez un rapport qui vous donne un aperçu de la qualité de votre sommeil, de votre niveau de récupération ainsi que de la météo du jour.

La Garmin Forerunner 165 est parfaitement adaptée pour les coureurs. Mais elle peut aussi vous servir pour vos autres activités sportives puisqu’elle prend en charge plus de 25 sports d’intérieur et d’extérieur comme la musculation, le vélo ou la marche.

Pour voir vos informations et contrôler votre montre, vous disposez d’un écran rond AMOLED de 1,2 pouces qui offre une excellente luminosité. En plus de l’écran tactile, vous avez des boutons physiques sur la tranche très pratiques pour déclencher le début de votre course notamment. La Forerunner 165 intègre de nombreux capteurs dont un cardiofréquencemètre, un GPS multi-GNSS, un altimètre barométrique, une boussole, un accéléromètre, un thermomètre, un oxymètre de pouls et un capteur de luminosité ambiante. Enfin, l’autonomie est un gros point fort puisque vous avez 11 jours d’utilisation possible entre deux recharges.


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