Ninja DualZone à -50% : le Air Fryer de 7.,6L passe à prix cassé avec ce code, vite !

Vous cherchez une friteuse sans huile avec 2 compartiments séparés pour cuisiner différents plats en même temps ? La Ninja DualZone de 7,6L est actuellement à prix cassé puisqu’elle passe de 179,99 € à 89,99 € seulement avec le code PASN10 !

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Les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner en offrant une alternative plus saine que les friteuses à huile et plus économes que les fours électriques. Vous souhaitez cuisiner pour toute votre famille et avez besoin d’un modèle XL ? Ce bon plan est fait pour vous !

La Ninja DualZone dispose de 2 compartiments avec une capacité totale de 7,6 L. Vous pouvez ainsi préparer 1 kg de frites dans chaque tiroir. Et bonne nouvelle, cette friteuse sans huile est actuellement à prix cassé. Normalement en vente à 179,99 €, elle est affichée à 99,99 €, mais ça n’est pas pas tout !Avec le code PASN10 , son prix chute à nouveau pour arriver à 89,99 € seulement.

Le airfryer Ninja DualZone passe à petit prix, c’est le moment d’en profiter

Les airfryers vous donnent la possibilité de cuisiner des plats gourmands en toute simplicité. Grâce à une circulation optimale de l’air chaud à 360°, les aliments sont croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur. La Ninja DualZone est une friteuse sans huile qui dispose de 2 compartiments séparés, ce qui vous permet de cuisiner 2 plats différents en même temps.

Chaque tiroir est suffisamment assez grand pour cuire 1kg de frites ou un poulet de 1,6kg. Avec la technologie DualZone, vous pouvez utiliser indépendamment les compartiments en choisissant une température et mode de cuisson différent. Avec la fonction MATCH, vous pouvez dupliquer les réglages quand vous souhaitez préparer la même chose. Enfin, la fonction SYNC vous donne la possibilité de synchroniser les fins de cuisson.

Ce modèle 4-en-1 ne se contente pas de frire. Il dispose de 4 modes différents pour préparer aussi bien des plats salés que sucrés. En plus du mode Air Fry, vous disposez du mode Max Crisp, Roast pour rôtir et Reheat pour réchauffer. Vous pouvez aussi personnaliser la température entre 120°C et 240°C.