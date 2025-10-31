Sony a une nouvelle méthode pour repérer les vidéos générées par IA

Le constructeur japonais Sony ne veut pas que vous vous fassiez avoir par une vidéo présentée comme vraie, mais en réalité créée à l’aide de l’IA. Il déploie un nouveau système de vérification.

Il n’a jamais été aussi facile de créer des vidéos ultra-réalistes d’à peu près n’importe quoi. Avec les générateurs IA les plus populaires comme Sora d’OpenAI ou Veo de Google, c’est l’affaire de quelques clics et d’un peu de patience pour obtenir un résultat crédible. Bien évidemment, des personnes mal intentionnées se servent de ces technologies pour produire de faux contenus présentés comme vrais. Par exemple une vidéo de Taylor Swift vantant des ustensiles de cuisine qu’il ne tient qu’à vous d’acheter, ce qui enrichira directement les escrocs à l’origine de l’arnaque.

Il est donc plus que jamais nécessaire de déployer des systèmes d’identification permettant de dire si oui ou non, ce que l’on regarde est bien réel. Sur les photos c’est un peu plus facile. L’ajout d’un filigrane invisible permet de marquer une image comme générée par l’intelligence artificielle. Il existe d’ailleurs pour cela un standard appelé C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) auquel adhèrent Google, Adobe, Meta, Microsoft… Et pour les vidéos alors ? Sony, également membre de la coalition, a une idée.

Comment Sony veut aider à identifier les vidéos générées par IA

Le fabricant japonais possède déjà un système d’identification des images IA appelé Camera Authenticity Solution. Il l’étend aujourd’hui aux vidéos capturées par plusieurs modèles de caméras. Pensée pour les médias, la démarche commence par l’installation d’une licence de signature numérique sur l’appareil. Cette dernière est ajoutée aux vidéos filmées. Un site dédié permet ensuite de les analyser et dire si le contenu a été manipulé depuis sa capture.

Sony se sert des informations de profondeur 3D pour ajouter une couche de vérification supplémentaire. Cela permet de repérer les vidéos où quelqu’un s’est contenté de filmer un écran, entre autres. Enfin, les médias peuvent publier un lien Web en même temps que la vidéo finale. Celui-ci renvoie le spectateur au site de vérification qu’il pourra lui-même consulter. Sony a déjà commencé à déployer son système sur certaines de ses caméras.