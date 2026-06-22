Vente flash : ce pack avec 2 caméras de surveillance est à -60%, vite !

Vous souhaitez équiper votre maison de caméras de surveillance ? Amazon propose actuellement le pack avec une caméra intérieure et une caméra extérieure Ring passe à 39,99 € au lieu de 99,98 €. C’est un prix sacrifié, mais il va falloir faire vite !

Ring Caméra de surveillance

À quelques heures du Prime Day, Amazon brade déjà de nombreux produits. Vous souhaitez surveiller votre maison durant vos absences ? Le géant du e-commerce propose actuellement un pack avec une caméra intérieure et une caméra extérieure à prix cassé.

En effet, alors qu’il est normalement en vente à 99,98 €, vous pouvez l'avoir à 39,99 € seulement. Ça représente une belle chute de prix de 60% ! C’est un excellent prix pour ces caméras HD que vous pouvez connecter au Wifi.

Mais attention, cette vente flash est destinée aux abonnés Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Pas de panique, vous pouvez toujours bénéficier des 30 jours d’essai gratuit offert par Amazon et accéder aux nombreux avantages proposés par le géant du e-commerce.

Bon plan Prime Day : surveillez votre maison avec ce pack de 2 caméras Ring !

Les grandes vacances approchent et, face au nombre de cambriolages grandissant, les absences peuvent être source d’inquiétude. Pourtant, installer un système de vidéosurveillance n’est pas toujours coûteux, surtout quand on peut profiter des promotions pour s’équiper. Amazon propose actuellement un pack avec une caméra intérieure et une caméra extérieure Ring à petit prix. C’est un excellent moyen pour surveiller votre maison sans trop dépenser.

Dans ce pack, on retrouve une caméra d’intérieur qui se branche sur n’importe quelle prise standard ainsi qu’une caméra d’extérieure sans fil et résistante aux intempéries. Ces 2 caméras sont compatibles avec le Wifi et sont capables de suivre les mouvements. Ainsi, vous pouvez observer ce qu’il se passe chez vous directement depuis l’application Ring et recevez une notification sur votre smartphone lorsqu’un mouvement est détecté. Par ailleurs, grâce au système audio bidirectionnel, vous pouvez entendre et parler aux visiteurs.

Enfin, les deux caméras vous permettent d’avoir des images HD 1080p avec vision nocturne infrarouge et l’installation est très simple puisque vous pouvez soit les poser sur une surface plane, soit les accrocher au mur.


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