Vos chances d’avoir un iPhone 18 Pro dès la sortie diminuent, la faute à une pièce qu’Apple ne trouve plus

La crise de la mémoire continue de bousculer les plans des fabricants de smartphones. Apple s’apprête à présenter ses nouveaux modèles haut de gamme dans quelques semaines seulement, et la firme se heurte à un obstacle indépendant de sa volonté. Les plus pressés de s’offrir l’iPhone 18 Pro pourraient bien devoir patienter.

La pénurie de mémoire frappe l’industrie électronique depuis de longs mois. Les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle absorbent une part croissante de la production mondiale de DRAM. La tension se répercute aussi bien sur les ordinateurs portables que sur les smartphones. Les fabricants se retrouvent contraints de revoir leurs fiches techniques ou leurs tarifs. Apple envisagerait de rogner sur la RAM de l’iPhone 18 au détriment d’iOS 27.

Le problème dépasse désormais la seule question du tarif. Un stock de puces A20 Pro conçues par Apple pour l’iPhone 18 Pro attendrait faute de mémoire à y associer. Sa valeur dépasserait le milliard de dollars, soit près de 920 millions d’euros. Ces composants ne servent à rien tant qu’ils ne sont pas assemblés avec de la DRAM. Les conséquences se font déjà sentir sur les grilles tarifaires, et le prix de l’iPhone 18 Pro Max pourrait connaître une forte hausse.

Apple ne trouverait pas assez de mémoire pour équiper des millions d’iPhone 18 Pro

La pénurie touche directement la fabrication de l’iPhone 18 Pro. Selon l’analyste Tim Culpan, réunir assez de DRAM pour des millions d’exemplaires relève du casse-tête. Les négociations menées avec le fabricant chinois CXMT auraient échoué sur des désaccords de prix. Ce fournisseur aurait pourtant permis d’apporter des volumes supplémentaires. Apple reste donc dépendant de SK Hynix, de Micron et de Samsung pour son approvisionnement. Ces trois industriels réservent une part croissante de leurs capacités à la mémoire pour serveurs, bien plus rentable.

Apple doit présenter en septembre l’iPhone 18 Pro, sa déclinaison Pro Max et le modèle Ultra. Un report du lancement ou des stocks très limités deviennent des scénarios crédibles. Le précédent existe déjà chez la marque à la pomme, puisque le MacBook Air est devenu introuvable à court terme pour la même raison. Une disponibilité réduite viendrait gâcher la rentrée commerciale la plus importante de son calendrier. Les Français devront sans doute s’y prendre tôt s’ils espèrent en obtenir un dès les premiers jours.