Honor annonce la mise à jour MagicOS 11, voici les smartphones compatibles avec la bêta

Basée sur Android 17, MagicOS 11 est la nouvelle version logicielle des appareils Honor. De premiers modèles peuvent déjà accéder à une bêta.

honor magic v6 test
Crédit : Phonandroid

Honor a présenté les nouveautés introduites avec MagicOS 11, la prochaine version de sa surcouche logicielle, basée sur Android 17. L’interface Luminous a été largement mise en avant par le constructeur. Il s’agit d’une amélioration de l’effet de verre apporté par MagicOS 10, qui visait à imiter le Liquid Glass de l’iPhone. Honor promet cette fois un effet verre liquide optimisé qui doit octroyer une apparence premium à l’UI. Un travail sur les performances permet de proposer un tel design sans augmenter la consommation d’énergie. Luminous ne devrait donc pas avoir d’impact sur l’autonomie des mobiles.

L’architecture Hummingbird est également au centre de la nouvelle expérience. Elle doit apporter une fluidité à l’ensemble du système et même aux applications tierces. Pour y parvenir, Honor a amélioré la vitesse d’exécution des actions en elle-même par des gains de réactivité lors du passage d’une app à l’autre et par une meilleure gestion de la mémoire. L’impression visuelle de fluidité a aussi fait l’objet de perfectionnements, avec des animations de meilleure qualité et qui s’adaptent mieux à chaque situation. Hummingbird est en partie alimenté par un modèle d’IA local.

Honor lance une bêta fermée pour MagicOS 11

Une bêta fermée de MagicOS 11 limitée à 2 000 inscriptions pour chaque appareil éligible est lancée en Chine. Voici la liste des smartphones et tablettes éligibles à celle-ci, en attendant l’ouverture d’une bêta publique puis le déploiement d’une version stable  :

  • Honor Magic V6
  • Honor Magic V5
  • Honor Magic 8 RSR Porsche Design
  • Honor Magic 8 Pro
  • Honor Magicc 8 Pro Air
  • Honor Magic 8
  • Honor Magic 7 RSR Porsche Design
  • Honor Magic 7 Pro
  • Honor Magic 7
  • Honor WIN
  • Honor WIN RT
  • Honor GT Pro
  • Honor 600 Pro
  • Honor 600 Super Edition
  • Honor 600 Vitality Edition
  • Honor MagicPad 3 Pro
  • Honor MagicPad 3 Pro 12.2

Dans le cas de MagicOS 10, nous avions dû patienter de longs mois après sa disponibilité en Chine pour voir arriver la mise à jour en Europe. Espérons que ce délai soit raccourci pour cette nouvelle version, mais il est probable que MagicOS 11 ne soit déployé sur les appareils en France que fin 2026, voire début 2027.


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