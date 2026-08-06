GTA 6 : on a la date officielle du prochain trailer, vous ne devinerez jamais où il sera diffusé

Rockstar continue de prendre sérieusement son temps pour communiquer sur GTA 6, mais vient tout de même d’annoncer une nouvelle de taille. Le studio vient en effet de donner une date pour le prochain “aperçu étendu” du jeu. Ainsi qu’une plateforme de diffusion pour le moins inattendue.

GTA 6

Pour ceux qui en ont quelque chose à faire de GTA 6, c’est-à-dire une bonne partie de la planète, l’attente de GTA 6 devient tout bonnement insoutenable — au point de craquer et de se livrer à diverses fantaisies pour certains. Il faut dire que Rockstar a bien compris que moins il parle de son jeu événement, plus l’événement en question est suivi. Mais on n’avait peut-être pas prévu à quel point.

On répète régulièrement que chaque nouveau trailer de GTA 6 est un petit séisme culturel, et Rockstar vient probablement de nous en livrer la meilleure preuve. Ce jeudi 6 août, le studio a enfin donné quelques signes de vie. Ce dernier reprend ce qui est désormais un rituel : une annonce de l’annonce de son jeu. Autrement dit, Rockstar vient de nous donner rendez-vous pour découvrir de nouvelles images de GTA 6.

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Le prochain trailer de GTA sera disponible… où ça ?!

Ce trailer qui ne dit pas son nom (Rockstar préférant l’expression “aperçu étendu”) sera donc diffusé le 27 août prochain à 21 h heure française. Disons-le clairement, tout le monde s’attend désormais à ce que le studio dévoile enfin des images de gameplay, après deux trailers cinématiques — qui n’ont pas empêché les joueurs de se ruer sur les précommandes. Autant dire qu’ils seront nombreux à être prêts à tout pour être devant leur écran à la seconde où le trailer sera diffusé.

Ce qui fait précisément les affaires de certains. En effet, le tweet d’annonce comporte un petit détail qu’absolument personne n’avait vu venir. Ce nouveau trailer sera diffusé en direct sur Netflix. Vous avez bien lu : l’ère où les bandes-annonces étaient disponibles gratuitement sur YouTube est désormais révolue. Maintenant, il vous faudra vous acquitter d’un abonnement pour regarder en même temps que tout le monde le trailer tant attendu. Qui n’a jamais rêvé de payer pour voir une publicité ?


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