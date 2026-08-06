Il n’y a déjà plus de RAM disponible pour 2027, la situation devient de plus en plus critique

Les trois principaux fabricants de RAM ont déjà vendu toute leur capacité de production pour l’année 2027. La pénurie n’est pas près de s’arrêter.

Barrette de RAM
Crédits : 123RF

La crise de la mémoire qu’on connaît depuis bientôt un an ne va pas aller en s’arrangeant. Les trois principaux fabricants de ce type de composants, à savoir Samsung, Micron et SK Hynix, auraient déjà écoulé auprès de leurs clients leur capacité de production pour l’ensemble de l’année 2027. Autrement dit, la pénurie est totale et il n’est plus possible de se fournir avant presque 18 mois, du jamais vu. Les fabricants d’appareils qui requièrent de la RAM et du stockage qui n’ont pas suffisamment anticipé vont se retrouver dans une situation encore plus critique dans les prochains mois.

HBM (High Bandwidth Memory) ou DDR (Double Data Rate), les réservations de DRAM sont au complet jusqu’à fin 2027, nous apprend DigiTimes. Pour la mémoire flash NAND de stockage, cela devrait être le cas d’ici à fin août 2026. L’année prochaine devrait constituer le point culminant de la pénurie, en espérant que celle-ci ne vienne pas à encore empirer par la suite.

Pénurie de DRAM et de NAND jusqu’en 2028 minimum

Le modèle de paiement anticipé proposé par les fabricants de mémoire a été accepté par leurs clients, qui n’avaient pas vraiment le choix s’ils espéraient recevoir les composants dont ils ont tant besoin. Des accords de long terme ont aussi été conclus entre les fournisseurs et certains grands groupes, les liant par des contrats d’approvisionnement de 3 à 5 ans, ce qui était jusqu’ici inhabituel dans ce secteur, où les prix étaient négociés sur le moment.

On estime que la production de mémoire n’atteint que 60 à 70 % de la demande. Les acteurs traditionnels, comme les fabricants de produits électroniques, sont relégués au second plan par les entreprises d’infrastructures cloud et de calcul d’IA, dont l’échelle des commandes leur passer d’obtenir un statut prioritaire. Le quota de DRAM que peuvent obtenir les constructeurs de smartphones et de PC devrait encore être réduit en 2027 par rapport à 2026.

Les prix de la plupart des appareils ont augmenté ces derniers mois, et la tendance est donc à une aggravation en 2027.


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