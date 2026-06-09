Une Xiaomi SU7 Ultra prend feu, mais ce ne serait pas la faute de la batterie

En Chine, nouvel incident impliquant une Xiaomi SU7 Ultra partie en flammes. L'enquête écarte pour le moment une défaillance de la batterie, que l'on a tendance à pointer du doigt dans ce genre de cas.

Encore une. Le ou les occupants d'une Xiaomi SU7 Ultra se sont fait une belle frayeur en Chine. Sur le pont Hero à Nanchang, dans la province du Jiangxi, le véhicule électrique a pris feu. Vous pouvez voir sur la photo servant d'illustration principale à cet article que l'incendie était féroce.

Il a été maîtrisé par les pompiers locaux, heureusement sans faire de blessé. Immédiatement, Xiaomi a contacté le propriétaire de la voiture et signalé la situation “aux autorités compétentes“, lit-on dans un post du fabricant sur le réseau social Weibo.

La question est maintenant de savoir ce qu'il s'est passé. “D'après l'enquête menée sur place et l'analyse des données, la batterie du véhicule a fonctionné normalement pendant toute la durée de l'incident et ne présentait aucun signe d'emballement thermique, écartant ainsi, pour l'instant, la combustion spontanée de la batterie comme cause de l'incendie“, indique l'entreprise.

Rappelons que l'emballement thermique fait référence à un phénomène où une cellule de batterie génère de la chaleur plus rapidement qu'elle ne peut la dissiper, entraînant une réaction en chaîne et, in fine, des flammes.

Une Xiaomi SU7 Ultra en flammes, la marque appelle à ne pas propager de rumeurs

Si la batterie n'est pas en cause, on ignore pour le moment ce qui a provoqué l'incendie. Xiaomi fait savoir que la cause exacte sera dévoilée sitôt définie par l'enquête, à laquelle l'entreprise collabore pleinement. Aucune autre information n'a filtré à ce stade : vitesse du véhicule, conditions extérieures, collision éventuelle avec un obstacle quelconque…

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Ce n'est pas la première fois qu'une Xiaomi SU7 prend feu. Conscient de l'impact que cela peut avoir sur son image, Xiaomi demande à celles et ceux qui ont lu sa déclaration “de ne pas croire ni propager de rumeurs“.

Source : CarNewsChina