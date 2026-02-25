Une enquête révèle enfin pourquoi cette Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes

En octobre dernier, une Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes après un violent crash. Malgré l’intervention de témoins, il n’a pas pu s’extraire du véhicule en feu. Le rapport d’enquête révèle aujourd’hui ce qui a bloqué toute tentative d’évacuation.

Le 13 octobre 2025, une Xiaomi SU7 Ultra s’est embrasée après une collision spectaculaire à Chengdu, en Chine. La berline électrique, version ultra sportive de la SU7, a percuté un autre véhicule avant de heurter un terre-plein central. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des témoins tentant de briser les vitres pour secourir le conducteur. À l’époque, les causes exactes de l’impossibilité d’ouvrir les portes restaient floues.

Plusieurs hypothèses circulaient en ligne, notamment celle d’un verrouillage automatique après l’impact. Les autorités n’avaient pas encore communiqué de conclusions techniques. L’accident a coûté la vie à un homme de 31 ans. L’enquête vient désormais d’apporter des éléments précis sur le déroulement des faits.

La Xiaomi SU7 Ultra n’a pas pu ouvrir ses portes après la coupure du système basse tension

D’après le média chinois Caixin, qui a consulté le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule roulait à environ 203 km/h trois secondes avant la collision. La vitesse était encore de 167 km/h au moment de l’impact, puis de 138 km/h lors du choc contre le séparateur central. Le conducteur était par ailleurs en état d’ivresse.

L’élément déterminant concerne le système électrique. L’impact aurait provoqué une coupure du circuit basse tension du véhicule. Or, les poignées extérieures de la Xiaomi SU7 Ultra fonctionnent grâce à un mécanisme électrique. Sans alimentation, la fonction d’ouverture ne répond plus. Le rapport précise que les portes ne pouvaient pas être ouvertes de l’extérieur. Le modèle ne disposait pas de poignées mécaniques externes capables de fonctionner sans courant.

Des témoins ont tiré de toutes leurs forces sur la porte conducteur, sans succès. L’un d’eux a réussi à briser une vitre avec un outil. Il a tenté d’actionner la poignée intérieure, mais celle-ci n’a pas permis d’ouvrir la porte avant qu’une nouvelle combustion ne se produise sous le véhicule.

Depuis, les autorités chinoises ont validé de nouvelles normes imposant des poignées mécaniques indépendantes du système électrique. Les constructeurs devront s’y conformer d’ici 2027 pour les nouveaux modèles et 2029 pour les anciens.