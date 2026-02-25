Une enquête révèle enfin pourquoi cette Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes

En octobre dernier, une Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes après un violent crash. Malgré l’intervention de témoins, il n’a pas pu s’extraire du véhicule en feu. Le rapport d’enquête révèle aujourd’hui ce qui a bloqué toute tentative d’évacuation.

rapport su7 ultra feu
Source : Caixin

Le 13 octobre 2025, une Xiaomi SU7 Ultra s’est embrasée après une collision spectaculaire à Chengdu, en Chine. La berline électrique, version ultra sportive de la SU7, a percuté un autre véhicule avant de heurter un terre-plein central. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des témoins tentant de briser les vitres pour secourir le conducteur. À l’époque, les causes exactes de l’impossibilité d’ouvrir les portes restaient floues.

Plusieurs hypothèses circulaient en ligne, notamment celle d’un verrouillage automatique après l’impact. Les autorités n’avaient pas encore communiqué de conclusions techniques. L’accident a coûté la vie à un homme de 31 ans. L’enquête vient désormais d’apporter des éléments précis sur le déroulement des faits.

La Xiaomi SU7 Ultra n’a pas pu ouvrir ses portes après la coupure du système basse tension

D’après le média chinois Caixin, qui a consulté le rapport d’expertise judiciaire, le véhicule roulait à environ 203 km/h trois secondes avant la collision. La vitesse était encore de 167 km/h au moment de l’impact, puis de 138 km/h lors du choc contre le séparateur central. Le conducteur était par ailleurs en état d’ivresse.

L’élément déterminant concerne le système électrique. L’impact aurait provoqué une coupure du circuit basse tension du véhicule. Or, les poignées extérieures de la Xiaomi SU7 Ultra fonctionnent grâce à un mécanisme électrique. Sans alimentation, la fonction d’ouverture ne répond plus. Le rapport précise que les portes ne pouvaient pas être ouvertes de l’extérieur. Le modèle ne disposait pas de poignées mécaniques externes capables de fonctionner sans courant.

Des témoins ont tiré de toutes leurs forces sur la porte conducteur, sans succès. L’un d’eux a réussi à briser une vitre avec un outil. Il a tenté d’actionner la poignée intérieure, mais celle-ci n’a pas permis d’ouvrir la porte avant qu’une nouvelle combustion ne se produise sous le véhicule.

Depuis, les autorités chinoises ont validé de nouvelles normes imposant des poignées mécaniques indépendantes du système électrique. Les constructeurs devront s’y conformer d’ici 2027 pour les nouveaux modèles et 2029 pour les anciens.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium…

Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Les MacBook Pro 2026 embarqueraient un écran OLED tactile, un Dynamic Island, et une interface pensée pour la navigation tactile.  À l’automne 2026, on attend une petite révolution pour les…

PC

Voici l’image la plus détaillée jamais obtenue du centre de notre galaxie

Le cœur de la Voie lactée vient d’être dévoilé comme jamais auparavant. Une image géante révèle un enchevêtrement spectaculaire de gaz et de poussières autour du trou noir central. Le…

Test de Resident Evil Requiem sur PS5 : du 9 avec du vieux ?

Resident Evil Requiem tombe à pic pour célébrer trente ans de référence dans le domaine du survival-horror. Ce dixième épisode officiellement numéroté de la licence (puisqu’il y a un “Zero”)…

Ces nanosphères en or permettent de récupérer 90 % de la puissance du Soleil

Chaque seconde, le Soleil bombarde la Terre d’une énergie immense encore mal exploitée. Des chercheurs ont mis au point des nanosphères en or capables d’en capter presque la totalité. La…

Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu’un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme…

Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s’agit plus d’un raccourci que d’une fonctionnalité native….

En Russie, un homme va faire de la prison pour avoir afficher le logo Instagram sur son site

La Russie vient une nouvelle fois de démontrer la dureté de son système judiciaire. Denis Soldatov vient d’être condamné à plusieurs jours de détention pour avoir ajouté le logo d’Instagram…

Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une…

Cette étoile photographiée en rayons X nous révèle le passé de notre système solaire

La NASA vient de franchir une étape inédite dans l’observation des étoiles. Un télescope spatial a capturé une image en rayons X jamais obtenue auparavant. Cette découverte pourrait éclairer les…