JBL Charge 5 : la puissante enceinte Bluetooth est à moitié prix pour les French Days et n’a jamais été aussi peu chère !

Les bons plans des French Days continuent, et c’est maintenant au tour du JBL Charge 5 de voir son prix chuter pendant quelques jours. Normalement en vente à 199,99 €, l’excellente enceinte Bluetooth est affichée à seulement 99 € sur Boulanger. Mais attention, les stocks s’épuisent vite…

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La nouvelle édition des French Days vient tout juste de commencer, et cette fois encore, les promotions sont à la hauteur. Du 7 au 14 septembre, de nombreux sites de e-commerce cassent les prix de nombreux produits high-tech. Si vous cherchez une enceinte Bluetooth puissante et endurante, ce bon plan devrait vous plaire.

Normalement en vente à 199,99 €, l’excellente JBL Charge 5 est actuellement affiché à 99 € seulement sur Boulanger. C’est un prix sacrifié pour une enceinte nomade aussi robuste !

Quelles sont les caractéristiques de la JBL Charge 5 ?

La JBL Charge 5 est une enceinte Bluetooth à la fois légère, puissante et robuste. Comme elle est certifiée IP67, vous pouvez l’utiliser aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur puisqu’elle ne craint ni la poussière, ni l’eau.

Elle est par ailleurs capable de produire un Son Pro Original JBL puissant de 40 watts RMS, ce qui est idéal pour animer toutes vos fêtes. Grâce à la présence d’un haut-parleur optimisé de longue portée, d’un haut-parleur haute fréquence séparé et de deux radiateurs de basses, vous pouvez profiter d’une qualité sonore optimale, avec un son riche et clair. Le mode PartyBoost vous permet de jumeler deux enceintes compatibles JBL pour un son stéréo.

Son excellente autonomie est par ailleurs un atout majeur. Grâce à sa batterie d’une capacité de 7500 mAh, vous pouvez l’utiliser durant 20 heures sans avoir besoin de la recharger. Et comme elle est équipée d’un port USB-A, la JBL Charge 5 vous permet de recharger vos appareils.