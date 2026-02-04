Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher.

Tesla Model Y Propulsion 2025 Exterieur

Depuis plus de dix ans, Tesla influence profondément le design automobile, en particulier avec ses poignées de porte dissimulées. Introduites dès la Model S en 2012, elles visaient un style épuré et une meilleure aérodynamique. Mais ce choix technique, longtemps salué, s’est transformé en problème de sécurité. Celles-ci ont été impliquées dans plusieurs incidents graves, où des passagers se sont retrouvés piégés dans leur véhicule, parfois en feu. En 2025, le constructeur avait annoncé des modifications après l’ouverture d’une enquête officielle aux États-Unis.

À la suite de plaintes, notamment liées au Model Y, Tesla a promis de revoir son système d’ouverture. Actuellement, ses véhicules combinent un bouton électronique à un mécanisme manuel distinct, difficile à activer en situation d’urgence. Le design va être simplifié avec un bouton unique, plus intuitif. Ce changement intervient alors que d’autres marques, comme Volkswagen, font déjà marche arrière sur ce type de poignée. La pression ne vient plus seulement des utilisateurs, mais aussi des régulateurs.

La Chine interdit les poignées dissimulées après plusieurs accidents mortels

La Chine vient officiellement de bannir les poignées de porte dissimulées. Cette décision impose qu’à partir du 1er janvier 2027, tous les véhicules disposent d’une ouverture mécanique accessible de l’extérieur. Elle fait suite à plusieurs accidents mortels, notamment impliquant une berline Xiaomi SU7. Le ministère de l’Industrie exige aussi une cavité physique mesurant au minimum 6 cm sur 2 cm, ainsi que des instructions visibles dans l’habitacle. Selon la BBC, cette réforme pourrait désormais inspirer d’autres régions du monde, dont les États-Unis et l’Union européenne.

Même si ses véhicules intègrent un mécanisme manuel, Tesla est critiquée pour ne pas assez sensibiliser ses utilisateurs à son utilisation. En cas de panne électrique ou de températures très basses, les poignées peuvent rester bloquées. Le problème ne se limite pas à la firme puisque près de 60 % des voitures électriques les plus vendues en Chine sont équipées du même dispositif. Ce design, pensé à l’origine pour améliorer l’autonomie, est désormais perçu comme un risque.

Tesla assure vouloir se conformer aux nouvelles règles chinoises, mais les critiques persistent. L’agence américaine NHTSA poursuit de son côté une enquête sur plusieurs plaintes concernant les poignées du Model Y. Le design automobile, influencé par des années de minimalisme, entre désormais dans une phase de réévaluation contrainte.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un blind test musical bientôt sur Spotify ? Le code de l’application révèle une nouvelle fonctionnalité de jeu

Spotify pourrait prochainement intégrer un jeu dans son application mobile. Un blind test est bien sûr attendu, mais des alternatives sont possibles.  Spotify est peu à peu devenue bien plus…

Proton VPN passe à l’offensive avec une offre abordable pour protéger votre confidentialité en ligne

Proton VPN propose jusqu’à 70% de réduction sur son abonnement. Cette offre à durée limitée est une opportunité pour protéger votre confidentialité et contourner les restrictions en ligne, à un…

Google Gemini passera bientôt des commandes à votre place sur Android : en route pour l’ère de l’IA agentique

L’avenir de Gemini est agentique : Google l’a déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises. Les fonctionnalités inhérentes à cette ambition se dévoilent progressivement dans le code de l’application. L’une d’elles…

La sortie de la nouvelle Xiaomi SU7 est imminente, voici les nouveautés

La Xiaomi SU7 restylée sera très bientôt disponible. Motorisation, habitacle, design, autonomie, de nombreuses nouveautés sont au programme. Deux ans après l’arrivée de la Xiaomi SU7 sur le marché, le…

Samsung tease l’arrivée de ses Galaxy S26 avec 3 vidéos et promet des fonctionnalités photo hors du commun

Ça y est, Samsung lance sa communication officielle autour de ses prochains flagships. Pour l’occasion, le constructeur coréen a publié trois vidéos, toutes annonçant des fonctionnalités bien précises. Mais surtout,…

Le prix des Raspberry Pi augmente encore, merci la crise de la RAM

La Fondation Raspberry annonce une nouvelle augmentation de tarifs pour plusieurs modèles de ses micro-ordinateurs. Voici le détail des prix dont il faudra s’acquitter désormais. Il ne vous aura pas…

Non seulement la prochaine Xbox existe, mais elle pourrait même sortir avant la PS6

Ça se précise de côté de chez Xbox concernant la prochaine génération de consoles. Grâce à une petite indiscrétion d’AMD, on sait désormais que Microsoft vise l’année prochaine pour sortir…

Trois ans plus tard, la NASA se bat encore contre les fuites d’Artemis

La fusée lunaire Artemis 2 subit les mêmes défaillances que sa prédécesseure. Des fuites d’hydrogène ont de nouveau compromis un test majeur. La NASA peine à corriger un problème pourtant…

Gemini pourrait devenir un vrai guide touristique avec cette nouveauté

Google prépare une nouvelle fonctionnalité pour son IA Gemini sur smartphone Android. De quoi devenir un véritable guide lors de vos vacances. Voici ce que l’IA serait capable de faire…

IA

Meilleurs jeux Xbox Series X : notre sélection à ne pas rater en 2026 !

Découvrez notre guide d’achat des meilleurs jeux Xbox Series X à avoir en 2026. Plusieurs blockbusters sortent chaque année et d’anciens titres restent des incontournables si vous n’avez pas encore…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.