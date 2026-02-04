Tesla déclenche une réforme du design automobile après plusieurs drames

Longtemps copiée, une idée venue de Tesla fait aujourd’hui polémique. Ce choix de design est désormais jugé trop risqué. Un pays a décidé de trancher.

Depuis plus de dix ans, Tesla influence profondément le design automobile, en particulier avec ses poignées de porte dissimulées. Introduites dès la Model S en 2012, elles visaient un style épuré et une meilleure aérodynamique. Mais ce choix technique, longtemps salué, s’est transformé en problème de sécurité. Celles-ci ont été impliquées dans plusieurs incidents graves, où des passagers se sont retrouvés piégés dans leur véhicule, parfois en feu. En 2025, le constructeur avait annoncé des modifications après l’ouverture d’une enquête officielle aux États-Unis.

À la suite de plaintes, notamment liées au Model Y, Tesla a promis de revoir son système d’ouverture. Actuellement, ses véhicules combinent un bouton électronique à un mécanisme manuel distinct, difficile à activer en situation d’urgence. Le design va être simplifié avec un bouton unique, plus intuitif. Ce changement intervient alors que d’autres marques, comme Volkswagen, font déjà marche arrière sur ce type de poignée. La pression ne vient plus seulement des utilisateurs, mais aussi des régulateurs.

La Chine interdit les poignées dissimulées après plusieurs accidents mortels

La Chine vient officiellement de bannir les poignées de porte dissimulées. Cette décision impose qu’à partir du 1er janvier 2027, tous les véhicules disposent d’une ouverture mécanique accessible de l’extérieur. Elle fait suite à plusieurs accidents mortels, notamment impliquant une berline Xiaomi SU7. Le ministère de l’Industrie exige aussi une cavité physique mesurant au minimum 6 cm sur 2 cm, ainsi que des instructions visibles dans l’habitacle. Selon la BBC, cette réforme pourrait désormais inspirer d’autres régions du monde, dont les États-Unis et l’Union européenne.

Même si ses véhicules intègrent un mécanisme manuel, Tesla est critiquée pour ne pas assez sensibiliser ses utilisateurs à son utilisation. En cas de panne électrique ou de températures très basses, les poignées peuvent rester bloquées. Le problème ne se limite pas à la firme puisque près de 60 % des voitures électriques les plus vendues en Chine sont équipées du même dispositif. Ce design, pensé à l’origine pour améliorer l’autonomie, est désormais perçu comme un risque.

Tesla assure vouloir se conformer aux nouvelles règles chinoises, mais les critiques persistent. L’agence américaine NHTSA poursuit de son côté une enquête sur plusieurs plaintes concernant les poignées du Model Y. Le design automobile, influencé par des années de minimalisme, entre désormais dans une phase de réévaluation contrainte.