Après les Pays-Bas, ce pays valide à son tour le FSD de Tesla sans même le tester

Un deuxième pays européen vient d'autoriser le FSD de Tesla, cinq semaines après les Pays-Bas. La méthode choisie pour valider le logiciel est pour le moins surprenante. Et le constructeur avance désormais sur deux fronts à la fois.

La conduite assistée avancée peine à s'imposer sur les routes européennes. Les réglementations varient d'un pays à l'autre, et chaque marché impose son propre processus de validation. Le constructeur américain avait vu l'homologation de son logiciel de conduite assistée en Europe repoussée à plusieurs reprises. Il a finalement obtenu un premier feu vert aux Pays-Bas en avril 2026.

Cette approbation néerlandaise avait ouvert une brèche. Les Pays-Bas étaient devenus le premier pays à autoriser le Full Self-Driving (FSD) de Tesla en Europe. Ce logiciel de conduite assistée exige que le conducteur reste vigilant à tout moment. Les autorités y avaient mené des mois de tests avant de valider le système. Cinq semaines plus tard, un deuxième pays vient d'emboîter le pas.

FSD Supervised now rolling out to Teslas in Lithuania 🇱🇹! Making European roads safer, one by one pic.twitter.com/Uuj0bNG7pP — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) May 20, 2026

La Lituanie approuve le FSD de Tesla sans avoir roulé un seul kilomètre

L'Administration lituanienne de la sécurité routière de la Lituanie a approuvé le FSD de Tesla le 18 mai 2026. Elle n'a pas mené ses propres tests sur route. Elle s'est directement appuyée sur l'homologation accordée aux Pays-Bas, dans le cadre du règlement 171 des Nations unies. Ce mécanisme permet à tout État membre d'accepter la certification néerlandaise sans audit indépendant. En Lituanie, le logiciel est disponible par abonnement à 99 euros par mois.

Cette stratégie pays par pays dessine une Europe encore morcelée. Les automobilistes français ou allemands ne peuvent pas encore accéder officiellement au FSD. D'autres candidats se profilent cependant. La Belgique a autorisé des tests en Flandre. La Grèce prépare un cadre législatif similaire. L'Irlande a confirmé des discussions en cours. Une validation à l'échelle de l'Union européenne reste toutefois compromise. Des régulateurs du nord du continent ont émis des réserves sur les performances du système par temps hivernal.

En dehors de l'Europe, Tesla accélère aussi en Chine. Le constructeur a confirmé la compatibilité du FSD avec le marché local. Un déploiement auprès des conducteurs est visé autour du troisième trimestre 2026. Des essais sont en cours dans plusieurs grandes villes chinoises. L'enjeu est de taille face à des rivaux comme BYD, Xpeng ou Nio, déjà bien ancrés sur le marché local.