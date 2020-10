Unboxing PS5 : découvrez les premières impressions après déballage

Les premiers unboxings de la PS5 commencent à apparaître sur la toile, l'occasion de découvrir tout ce que Sony a inclus dans la boîte, la console et ses accessoires de très près ainsi que quelques unes des premières réactions de ceux qui ont pu découvrir la console en avant-première.

Malgré le fait que la nouvelle PlayStation 5 devrait se faire attendre pour la plupart des joueurs, la planète tech commence à recevoir les premiers exemplaires de la PS5, et les unboxings se multiplient sur la toile. L'occasion de découvrir les premières impressions de ceux qui l'ont déballée. Mais aussi de tout ce que Sony a inclus dans la boîte en attendant de pouvoir la recevoir chez vous. La boîte de la PS5 inclut ainsi comme on s'y attendait :

Une PlayStation 5 (ça ne s'invente pas)

Une manette DualSense

Un câble HDMI

Un adaptateur secteur

Un câble USB-A vers USB-C

Un pied pour installer la console verticalement ou horizontalement

Sony a visiblement réduit l'emballage au strict nécessaire. Tout est dans des boîtes en carton, et, petit plus pour l'environnement, Sony n'a apparemment pas mis de polystyrène pour sécuriser la PS5.

PS5 : unboxings et premières impressions

Lorsque l'on regarde les différents unboxings sur les chaînes YouTube les plus populaires, un mot revient dès les premières minutes : “huge” ou énorme en français. On le savait déjà mais la PS5 est la console est la plus imposante jamais lancée par un constructeur à ce jour. La taille est en fait le résultat de sa puissance, et de la solution de refroidissement que Sony a dû inclure dans l'appareil.

Le YouTubeur MKBHD s'arrête un instant sur le support en plastique de la console. Il est possible de s'en passer lorsque la console est installée verticalement. Néanmoins, lorsqu'elle est posée à plat, la base est indispensable car les côtés de la console ondulent, ce qui rend l'appareil autrement instable. MKBHD estime que ce choix design est peut-être aussi lié à une volonté de décourager les joueurs d'empiler d'autres appareils sur la console.

Ce qui est sans doute une bonne idée étant donné la puissance de la PS5. MKBHD remarque que les panneaux blancs sont mats, et que ce rendu est le résultats de milliers de petits ronds, croix, carrés et triangles embossés sur le plastique. La chaîne iJustine trouve de son côté le design de l'appareil très futuriste – une impression partagée lors de l'unboxing de tous les accessoires, comme la HD Camera, le casque, le double chargeur DualSense. Apparemment le fait que la manette, justement, soit plus lourde, est plutôt quelque chose d'agréable en main.

Cnet note de son côté qu'alors que la taille était quelque chose à laquelle le testeur s'attendait, le poids de l'appareil était plutôt une surprise. La console s'avère visiblement plus légère que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Apparemment, le blanc des panneaux latéraux n'est pas tout à fait blanc en réalité, mais tire davantage vers le gris. Du côté de la manette, Jeff Bakalar de Cnet trouve la prise en main plus agréable que sur la DualShock 4.

Enfin, selon IGN, le design de la PS5 est nettement plus plaisant dans la réalité que dans les images que l'on avait pu découvrir en amont. Le testeur en profite pour montrer dans le détail comment placer la console de façon verticale ou horizontale avec le pied inclus dans la boîte. Une vis est nécessaire, mais Sony a eu la bonne idée de prévoir un compartiment dédié pour ne pas la perdre. Du côté de la manette, on apprend qu'elle vient chargée dès la sortie de boîte. IGN compare également sa taille à celle de la manette des Xbox.

Sony a clairement opté cette année pour un format là encore plus imposant. Même si l'ergonomie générale rapproche désormais plus ces deux contrôleurs. En tout cas par rapport à la manette DualShock 4. Là encore le testeur trouve que la taille en hausse et le poids de la manette sont plutôt des points positifs. En tout cas les premières impressions pointent toutes vers un design finalement moins clivant que les premiers commentaires ne le laissaient anticiper.

En tout cas en attendant que Sony ne propose des panneaux latéraux de rechange dans d'autres coloris – puisque la PS5 devrait bénéficier d'autres couleurs et de nombreuses éditions spéciales.