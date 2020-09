PS5 : une fuite dévoile le contenu complet des boîtes

La PS5 est en approche ! Quelques semaines avant son lancement, une fuite est venue lever le voile sur le contenu complet des boîtes de la PS5 Digital Edition et de la PS5 munie d’un lecteur de disques. Sans surprise, on y trouve notamment une manette sans fil DualSense, un câble HDMI et un câble d’alimentation. Découvrez tout ce que contient les deux boîtes.

Vendredi 11 septembre 2020, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a révélé le contenu des boîtes des deux PS5 sur son compte Twitter. L’homme affirme avoir obtenu ses informations d’un distributeur de Hong Kong. Il n’est donc pas impossible que le contenu du packaging et les éléments préinstallés sur les consoles varient d’une région à une autre.

Sur le même sujet : la télécommande de la PS5 a des boutons dédiés à Netflix, Disney+, YouTube et Spotify

Voici le contenu des boîtes des PS5

Comme on pouvait s’y attendre, on trouve exactement les mêmes accessoires dans la boîte de la PlayStation 5 et celle de la PS5 Digital Edition. Bonne nouvelle, on notera que Sony inclut un socle afin de maintenir la console debout. Voici le contenu complet des packagings :

Une manette sans fil DualSense

SSD de 825 Go pour le stockage avec Astro’s Playroom préinstallé

Câble HDMI

Un socle

Un câble d’alimentation à brancher sur secteur

Un câble USB pour recharger la manette

Un manuel d’instructions

Toujours d’après Daniel Ahmad, Sony préinstalle Astro’s Playroom, un jeu démo qui permet de faire la démonstration des fonctionnalités de la PS5, sur les deux consoles. Le jeu avait été annoncé lors de la conférence du 11 juin dernier.

Pour rappel, Sony nous en dira plus sur les PlayStation 5 mercredi 16 septembre 2020 dès 22h lors d’une nouvelle prise de parole. La marque japonaise devrait profiter de la conférence en ligne pour annoncer le prix de vente et la date de sortie de sa nouvelle génération de consoles de salon. Aux dernières nouvelles, les PS5 seraient commercialisées autour du 19 novembre 2020 à un prix allant de 499 à 599 euros. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.