PS5 : aimez-vous le design de la console de Sony ? Donnez-nous votre avis

Sony vient de dévoiler le design de la PlayStation 5 : mais il est loin de faire l’unanimité. Alors que certains saluent les efforts de Sony pour rendre sa console vraiment futuriste, d’autres auraient préféré un design plus sobre, voire sont inquiets pour la dissipation de la chaleur. Et vous, que pensez-vous des choix esthétiques de Sony ?

La PS5, ou plutôt LES PlayStation 5 sont désormais officielles. Deux versions, une avec disque blu-ray et l’autre 100% dématérialisée – dans les deux cas avec un design blanc et noir aux accents bleutés assez singulier. Et on l’a d’ailleurs bien vu ce matin en se baladant sur Twitter : soit les gamers adorent, soit ils s’en amusent. Alors soyons clairs, en matière de consoles de salon, l’attrait des exclusivités compte certainement plus pour les joueurs que les caractéristiques de l’appareil. Et en dévoilant une première liste de 25 jeux on se rend compte que Sony propose dans ce rayon du très très lourd.

Néanmoins, cette console va bien finir dans votre salon, et au vu de ses performances on se doute qu’il va falloir surveiller de près la dissipation de chaleur. Il semble déjà contre-indiqué de la planquer derrière une porte dans votre meuble TV pour cette raison. Du coup, c’est certain : personne ne loupera du regard cet objet dès que quelqu’un vient chez-vous. Reste à savoir si vous trouvez cela plutôt bien, parce que vous aimez justement son design. Ou si justement vous essaierez de trouver des astuces pour la planquer un peu quand même.

On vous propose de donner votre avis dans en répondant au sondage ci-dessous et en expliquant votre choix si vous le désirez dans les commentaires.