PS5 : Un ingénieur de Sony explique pourquoi la console est aussi imposante

La PS5 va être imposante, c'est le moins qu'on puisse dire. La prochaine console de Sony s'annonce même étant l'une des plus grosses de l'histoire. Cependant, ce design “généreux” a bien entendu une utilité comme l'explique un ingénieur du constructeur nippon.

Plus qu'un petit mois à patienter avant le lancement des prochaines consoles de nouvelle génération. Les Xbox Series X et Xbox Series S ouvriront le bal le 10 novembre, tandis que la PS5 et la PS5 Digital Edition suivront le 19 novembre. Quatre consoles pour deux constructeurs, deux philosophies, et deux design diamétralement opposés.

La machine de Microsoft joue la carte du classicisme et de la sobriété, tandis que Sony a décidé de prendre un virage inattendu avec une console particulièrement imposante, aux lignes futuristes. Un changement d'identité radicale, qui a d'ailleurs valu à la PS5 d'être la cible de milliers de mèmes sur la toile.

Le ventilateur, principal responsable de la taille de la PS5

Quoi qu'il en soit, la PS5 s'annonce d'ores et déjà comme la console la plus grosse du constructeur, si ce n'est de l'histoire. Et comme on peut s'en douter, Sony n'a pas construit une machine volumineuse simplement pour détenir un nouveau record dans le Guiness Book. Selon Yasuhiro Otori, responsable du design mécanique et thermique de la PS5, l'espace occupé par le ventilateur de la console ne laissait pas d'autres choix.

Selon le spécialiste, il était impératif d'installer un ventilateur de grande taille pour refroidir efficacement les deux côtés de la carte mère de la PS5. Cependant, il précise qu'il aurait pu en être autrement, si Sony avait plutôt fait le choix d'employer deux ventilateurs plus petits (un sur chaque côté de la carte mère) au lieu d'un seul.

“Il était possible de développer la PS5 de sorte qu'elle soit plus petite […] Cependant, il y a naturellement un coût supplémentaire associé à l'utilisation de deux ventilateurs. Ces obstacles additionnels en tête, nous avons décidé de refroidir les deux côtés de la carte mère avec un seul grand ventilateur”, raconte-t-il dans les colonnes du site Nikkei Xtech.

Pour rappel, Sony a récemment publié une vidéo de démontage de la PS5. L'occasion de découvrir que le constructeur fait une croix sur la pate thermique au profit du métal liquide, une solution de plus en plus appréciée pour sa redoutable efficacité pour conduire l'énergie thermique et pour sa capacité à épouser les surfaces à interfacer.

Source : Nikkei Xtech