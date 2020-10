Gran Turismo 7 : 4K HDR, ray-tracing, 60 FPS…le jeu va démontrer toute la puissance de la PS5

Gran Turismo a toujours été l’une des vitrines techniques des consoles PlayStation depuis le tout premier volet en 1999. La septième itération du jeu ne fera pas exception à la règle puisque Sony promet de sacrées performances sur PS5.

Gran Turismo 7 a été annoncé en juin dernier lors d’une conférence dédiée à la PS5. Peu d’informations sur le jeu, qui n’a pas encore de date de sortie. Cependant, le développeur Polyphony Digital et Sony expliquent aujourd’hui le défi technique que représente Gran Turismo 7 et promettent beaucoup de choses.

Ainsi, l’objectif du développeur est de proposer des graphismes en 4K HDR sur le titre. Il devrait atteindre les 60 images par seconde dans ces conditions. Mais il y a plus, puisque Sony promet que ces performances seront atteintes avec le ray-tracing activé, ce qui serait une sacrée prouesse.

Gran Turismo veut tout donner

Pour rappel, le ray-tracing (gestion dynamique de la lumière) est une technologie très gourmande en ressources. Il sera l’un des points forts de la PS5, mais pour l’instant, son utilisation reste floue. On sait que le jeu Spider-Man proposera deux modes : l’un avec le ray-tracing activé à 30 images par seconde et un sans à 60 images par seconde. Gran Turismo 7 veut donc tout en même temps, et promis des « graphismes époustouflants » en prime.

Sony précise que le titre exploitera au mieux le nouveau SSD de la console (débit théorique en lecture à 5,5 Go/s) pour proposer des temps de chargement ultra-rapides, voire instantanés. Rajoutons à cela une utilisation intelligente de la Dual Sense 5 et le tour est complet. De belles promesses de la part de Sony, mais qu’on attend de voir en vrai. Il faut aujourd’hui se montrer méfiant face à ces belles paroles relativement courantes dans l’industrie. Nous ne sommes en effet jamais à l’abri d’un downgrade. Cependant, Gran Turismo a toujours été connu pour ses graphismes travaillés et ses exploits techniques. On peut donc espérer beaucoup de ce titre.

Gran Turismo 7 n’a pour l’instant pas de date de sortie. Il faut d’ailleurs pas s’attendre à le voir débarquer de sitôt, la licence nous ayant toujours habitué à de long reports.