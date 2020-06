PS5 : Sony tease l’arrivée d’un coloris noir et de nombreuses éditions spéciales

Le vice-président en charge de l’interface de la PS5 Matt MacLaurin a teasé lors d’une séance de questions-réponses sur LinkedIn l’arrivée d’une console noire et d’une multitude d’éditions spéciales.

Vous n’aimez pas le design paramétrique blanc de la PS5 ? Notre sondage sur le sujet montre que les choix des designers de Sony cette année sont loin de faire l’unanimité. Qu’on ne se méprenne pas : le design d’une console compte finalement très peu dans la décision d’achat. Ce qui conduit la plupart des consommateurs à opter pour telle ou telle console, c’est surtout le catalogue de jeux et les exclusivités de la plateforme.

Et dans ce rayon, Sony nous a déjà montré avec sa première liste de jeux qu’il y avait du lourd. En fin de compte Sony peut se permettre tous les choix design pour représenter l’idée de renouveau, de futur, et de nouvelles sensations et possibilités créatives. Néanmoins, une question revient depuis la présentation du design de la PS5 : y aura-t-il un coloris alternatif noir un peu moins tape à l’oeil ?

A en croire Matt MacLaurin non seulement il y aura bien un coloris noir, mais aussi de nombreuses autres éditions spéciales. Interrogé directement sur LinkedIn à propos d’un coloris noir par un premier utilisateur, il explique être « sûr qu’il y aura une édition spéciale pour tout le monde ». D’autres lui posent la même question, ce qui le conduit à cette autre réponse : « bien que ce design soit celui de référence, vous pouvez compter sur des éditions spéciales encore plus belles (et radicales) ».

Lire également : quel jeu vous donne le plus envie d’acheter la PS5 ?

Il assure également qu’un travail important a été réalisé pour rendre la console « personnalisable comme aucune autre console précédente ». Que pensez-vous de l’arrivée d’un coloris noir ? Vous la préférez en blanc ou attendrez plutôt l’arrivée d’un modèle noir ? Partagez votre avis dans les commentaires.

Personally I do not like white devices, and today when I saw the presentation of the new #PS5 I said, "if there was a black version I would buy it", so I gave myself 5 minutes to edit the render and here it is. 😍#Playstation5 pic.twitter.com/VSxRWyplOq

— I'mDesigner.exe (@MrUnknowArtist) June 12, 2020