Son smartphone met le feu à sa maison, elle poursuit le fabricant en justice et obtient une belle somme

Un smartphone en charge met le feu à la maison de sa propriétaire. Elle attaque le fabricant et la justice lui donne raison en obligent ce dernier à lui payer des dommages et intérêts.

Le 31 octobre 2018, il est environ 3 heures du matin quand le canapé du salon de Denise et Robert Parks prend feu. Le couple, alors endormi, habite une maison à Coatbridge en Écosse. L'incendie se propage et fini par réveiller Denise et Robert, qui ont heureusement le temps de sortir de chez eux.

Les pompiers arrivent sur les lieux et maîtrisent les flammes, mais le mal est fait : Denise Parks doit être traitée pour inhalation de fumée. Le choc de l'événement provoque chez elle de l'anxiété et des attaques de panique. Elle doit se mettre en arrêt de travail un peu plus de 3 mois.

En attendant, une enquête veut déterminer la cause de l'incendie. Cette nuit-là, 3 appareils en charge étaient posés sur le canapé : un ordinateur portable, un LG K8 et un Samsung Galaxy S7. Il s'avère que le coupable est le LG K8, du moins pour la justice. Denise Parks a en effet poursuivi LG devant les tribunaux et a obtenu gain de cause.

La justice oblige un fabriquant de smartphone à dédommager une plaignante après l'incendie de sa maison

“Au moment de l'incendie, le [smartphone] LG était en utilisation normale, chargé par un chargeur adapté, et dans des conditions où un produit standard n'aurait pas été défaillant. Le tribunal était en droit de conclure que le LG était défectueux. Le LG ne répondait pas aux normes de sécurité auxquelles le public est généralement en droit de s'attendre“, lit-on dans le jugement relayé par la BBC. Nous ne savons pas précisément en quoi le mobile était “défectueux” en revanche, ni ce qui a permis à la cour de le déduire.

LG a été condamné à verser 150 000 £ à la plaignante, soit un peu plus de 171 000 €. Une somme directement récupérée par son assurance, qui lui a déjà versé l'équivalent pour couvrir les dégâts. Ce n'est pas la première fois qu'un smartphone prend feu pendant qu'il charge et provoque un incendie, mais il est rare que son fabricant soit reconnu responsable.