Un PC portable gamer à moins de 500 €, l’offre à ne pas rater

Si vous recherchez un PC portable gamer abordable, le modèle MSI GF63 Thin équipé d'une carte graphique RTX 3050 est actuellement à moins de 500 €. Mais il va falloir faire vite…

Pour un tarif situé sous la barre des 500 €, le PC portable gamer MSI GF63 Thin représente une très bonne affaire. Il dispose d'une carte graphique RTX 3050 Max-Q. En d'autres termes, elle est optimisée pour l'efficacité énergétique et malgré son TGP de 40W, le prix reste vraiment intéressant pour un modèle de cette catégorie.

Pour jouer en Full HD, cela reste une bonne carte graphique si vous êtes prêt à faire quelques concessions, notamment sur le ray tracing. Le prix du PC portable est en baisse de 200 € sur Cdiscount, passant de 699 € à 499 €.

Un PC portable gaming pas cher pour jouer en Full HD

Pour accompagner sa carte graphique, ce modèle dispose d'un processeur Intel Core i5-11400H avec 8 Go de mémoire RAM (DDR4-3200). La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'améliorer la configuration grâce aux deux slots disponibles sur la carte mère. Vous pouvez aller jusqu'à 64 Go de RAM.

Le PC dispose par ailleurs d'un SSD PCIe de 512 Go. Son écran de 15,6 pouces est de définition Full HD (1 920 x 1 080 px) avec un taux de rafraichissement qui monte jusqu'à 144 Hz.

Notez pour finir que ce PC portable gaming n'a pas d'OS installé par défaut, mais cela n'est pas un problème. On trouve facilement des licences de Windows 11 ou 10 pour une à deux dizaines d'euros. Et l'installation n'est pas très compliquée. Cela prend au plus une trentaine de minutes.

Cette offre ne devrait pas rester disponible longtemps. On vous suggère donc de ne pas trop tarder si elle vous intéresse.