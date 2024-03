Ce PC portable gaming avec RTX 4060 est à moins de 750 €, c’est une bonne affaire !

En ce moment sur Rue du Commerce, c’est le Printemps des marques. C’est l’occasion de bénéficier de nombreuses baisses de prix intéressantes sur une sélection de produits. C’est notamment le cas de l’excellent PC portable gaming ERAZER Deputy P40 MD62551 qui voit son prix chuter à 749,99 euros en cumulant l'offre en cours avec le code promo CPGOOMAR24.

Habituellement en vente à 1099,99 €, le PC portable gaming ERAZER Deputy P40 MD62551 voit son prix chuter sur Rue du Commerce pendant le Printemps des marques. Il passe ainsi à seulement 799,99 euros. Mais ce n’est pas tout car avec le code promo CPGOOMAR24, le prix baisse encore de 40 euros et tombe à 749,99 euros. Pour un PC portable gaming avec ces caractéristiques, c’est tout simplement irrésistible. Alors ne tardez pas car il n’y en aura pas pour tout le monde !

LES CARACTÉRISTIQUES DU PC GAMING ERAZER DEPUTY P40

La marque Allemande Medion propose avec son modèle ERAZER Deputy P40 MD62551, un PC portable gaming à la fois performant mais aussi avec un excellent rapport puissance/prix. La première caractéristique qui impressionne est la carte graphique embarquée, soit l’excellente NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 dédiée. Côté processeur, on trouve une puce 8 cœurs Intel Core i5-12450H de 12ème génération avec des fréquences allant jusqu'à 4.4GHz en Turbo maxi.

Pour l’écran, on profite d’une dalle IPS anti-reflets de 15.6 pouces au format 16/9 offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Point important pour un PC gaming, elle offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour pouvoir bénéficier d’une image ultra-fluide.

Le PC portable Medion ERAZER Deputy P40 MD62551 est doté d’un espace de stockage SSD de 512 Go et d’une mémoire vive de 16 Go (2 x 8 Go DDR5-4800 MHz). Vous pouvez donc faire du multitâches sans aucun souci et toujours garder une expérience de jeu sans ralentissement.

Avec ses caractéristiques équilibrées, le PC portable gaming Medion ERAZER Deputy P40 MD62551 est un modèle à la fois puissant et fluide qui pourra faire tourner sans souci des jeux récents gourmands en ressources. À noter tout de même, ce modèle est fourni sans OS.