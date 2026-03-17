Un nouveau smartphone pliable Samsung (encore) plus large arrive

Samsung continue d’explorer de nouveaux formats pour ses smartphones pliables. Un modèle inédit serait actuellement en préparation. Ce projet pourrait marquer un tournant important pour la marque sud-coréenne.

samsung galaxy z trifold prise en main

Depuis plusieurs années, les fabricants cherchent à rendre les smartphones pliables plus utiles au quotidien. Ces appareils offrent un grand écran et un vrai gain en multitâche. Mais leur format interne, souvent très carré, ne convient pas à tous les usages. Pour regarder des vidéos, jouer ou afficher certains contenus, ce choix reste parfois peu pratique.

Samsung connaît bien cette limite. Avec le Galaxy Z Trifold, présenté fin 2025, la marque a déjà tenté d’aller plus loin avec un appareil encore plus imposant. Lors de notre prise en main du Z Trifold, nous rappelions que les écrans pliables de type Fold apportent surtout du confort pour afficher deux applications à la fois, consulter des tableaux ou naviguer sur Internet. En revanche, leur format n’est pas toujours idéal pour les contenus multimédias. C’est dans ce contexte qu’un nouveau modèle plus large commence à faire parler de lui.

Samsung prépare un smartphone pliable avec un écran 4:3 plus large et un Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung travaillerait sur un nouveau smartphone pliable au format livre, plus large que les Galaxy Z Fold actuels. D’après Android Headlines, l’appareil disposerait d’un écran principal de 7,6 pouces avec un ratio 4:3. Ce format donnerait plus d’espace pour afficher deux applications côte à côte. Il serait aussi plus adapté à la lecture, à la bureautique mobile et aux vidéos en mode paysage. Ce modèle ne ferait pas forcément partie de la gamme Z Fold. Il pourrait même lancer une nouvelle famille de produits chez Samsung.

D’autres détails techniques ont aussi filtré. Le smartphone utiliserait une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, soit le composant haut de gamme attendu sur plusieurs modèles premium du constructeur. Une batterie typique de 4 800 mAh serait également au programme, avec deux cellules séparées. Le lancement pourrait intervenir cette année, au moins en Chine dans un premier temps. Ce choix n’a rien d’étonnant, car ce marché accueille déjà plusieurs pliables aux formats plus audacieux. OPPO, HONOR et Huawei prépareraient eux aussi des appareils plus larges. Samsung chercherait donc à prendre position avant l’arrivée attendue de nouveaux concurrents sur ce segment.


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