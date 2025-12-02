Le Galaxy Z TriFold est-il le « pliant définitif » de Samsung ? Entre prouesses techniques et défauts bien visibles, voici ce que révèle la première prise en main

Samsung vient officiellement de dévoiler son smartphone pliant le plus ambitieux : le Galaxy Z TriFold. Épaisseur impressionnante de 3,9 mm, écran de 10 pouces… Le constructeur sud-coréen présente évidemment ses atouts. Mais que réserve réellement sa prise en main ?

Le Galaxy Z TriFold était sans doute le smartphone le plus mystérieux du moment… jusqu’à présent. Samsung vient d’officialiser son modèle pliant le plus ambitieux, avec son épaisseur de 3,9 mm impressionnante et son écran de 10 pouces qui, replié, tient dans la poche. Il possède aussi la plus grande batterie pliable de Samsung à date : 5 600 mAh.

Mais si Samsung dévoile évidemment son nouveau flagship sous son meilleur jour, que nous réserve réellement sa prise en main ? C’est ce que révèle la vidéo du YouTuber Mrwhosetheboss (Arun Maini). Et elle commence avec une bonne surprise, dès l’ouverture de la boîte par Maini : Samsung fournit un chargeur rapide de 45 W – ce qui n’était plus le cas depuis des années pour un modèle haut de gamme de la marque.

Voici les forces et les faiblesses du Galaxy Z TriFold

Au-delà des forces présentées par le constructeur dans la vidéo ci-dessus, Maini note le mouvement d’ouverture intuitif grâce au design conçu par Samsung pour gérer la structure complexe du smartphone. Cela se manifeste par une partie arrière légèrement plus longue pour une prise en main naturelle et des aimants soulevant automatiquement le panneau central.

Autre force du Galaxy Z TriFold : son grand écran facilite le multitâche (jusqu’à 3 applications affichées côte à côte) et améliore la lecture de vidéos en format large en réduisant les bandes noires. De plus, Samsung DeX fonctionne directement dessus : associé à une coque adaptée, un clavier et une souris, ce smartphone devient un mini-ordinateur de bureau.

Concernant les faiblesses, Maini soulève plusieurs points. De face et fermé, avec son écran externe de 6,5 pouces, le Galaxy Z TriFold arbore l’apparence d’un smartphone classique. De fait, il ressemble très fortement au Galaxy Z Fold 7. Il est toutefois nettement plus épais et, avec ses 309 g, pèse près de 50 % de plus. Autre bémol : le nouveau smartphone pliant de Samsung présente deux plis profonds et très visibles – l’écran se pliant à l’aide de deux charnières. De plus, il repose difficilement à plat à cause de son poids et de son bloc caméra. Pour l’utiliser confortablement sur une table, posséder la coque adaptée est presque nécessaire selon Mrwhosetheboss.

Derniers inconvénients : les six faces externes, faites dans un composite de fibre de verre avec une finition très brillante, sont particulièrement sensibles aux traces de doigts. Quant à la couche interne de l’écran, elle est très fragile et ne peut être remplacée que par Samsung. Quoi qu’il en soit, le Galaxy Z TriFold est, selon Maini, le nouveau smartphone « pliant définitif » de Samsung : plus de compromis, ce modèle offre désormais un vrai mode smartphone ainsi qu’un vrai mode tablette.