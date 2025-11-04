Le Galaxy Z Trifold de Samsung apparait enfin en vrai, Huawei peut s’inquiéter

Après plusieurs mois d’attente, Samsung a enfin montré en vrai le Galaxy Z TriFold, smartphone pliant à trois volets qui concurrencera le Mate XT de Huawei. Une chaîne d’information coréenne a réalisé un reportage dévoilant les contours du téléphone et quelques caractéristiques physiques. Des détails qui donnent envie de pousser à Samsung à lancer le produit en Europe.

2025 semble être une année charnière pour Samsung. Son catalogue s’est enrichi de plusieurs produits très innovants. Le Galaxy S25 Edge, premier smartphone ultrafin de la marque. Notre test a montré les limites du produit, mais aussi le potentiel du concept. Le Galaxy Z Fold 7, smartphone pliant ultra fin et particulièrement efficace. Nous lui avons accordé une excellente note lors de notre test. Enfin, le Galaxy XR, casque de réalité mixte inspiré du Vision Pro d’Apple.

Et l’année n’est pas encore terminée. Samsung devrait également annoncer officiellement un autre produit que nous évoquons très régulièrement dans nos colonnes sous le nom provisoire de Galaxy Z TriFold. Il s’agit d’un concurrent direct au Mate XT de Huawei, un smartphone pliant composé de trois volets. Nous avons eu l’occasion de prendre en main le produit. Et cet écran principal, aussi grand que celui d’une tablette, apporte un confort exceptionnel.

Samsung montre enfin le Galaxy Z TriFold

Chez Samsung, le Galaxy Z TriFold reste très pudique. Hormis la technologie d’écran dévoilée par Samsung Display il y a plusieurs mois, le produit n’a jamais été montré officiellement. Jusqu’à maintenant. Fin de semaine dernière, à l’occasion de la conférence APEC 2025 organisée à Séoul, Samsung a dévoilé sous vitrine son Galaxy Z TriFold, information rapportée par la chaîne coréenne SBS. Vous pouvez découvrir le reportage en fin de cet article.

Dans ce document vidéo, nous découvrons les contours du produit. Quand il est ouvert, le smartphone est extrêmement fin, comme le Galaxy Z Fold 7. Il dispose de deux charnières qui se ferment vers l’intérieur (contrairement au Mate XT qui se plie en accordéon). Les deux charnières ne sont donc pas identiques : l’une est plus large que l’autre. Le commentateur relève que le pli est visible sur cette grande dalle et que les bordures sont assez épaisses. Il y voit aussi un capteur selfie positionné dans un poinçon visible. Il n’y a donc pas de selfie sous l’écran.

Quand le smartphone est plié, il ressemble à un Galaxy S. Il dispose d’un écran tactile classique (positionné au centre des trois panneaux) d’une taille confortable. L’épaisseur du produit semble maîtrisée (moins large qu’un doigt). Et un second capteur selfie est présent dans un autre poinçon. À l’arrière, vous retrouvez trois capteurs photo qui semblent reprendre la configuration du Galaxy Z Fold 7. Une configuration moins complète et qualitative que celle du Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy Z TriFold sera cher, très cher !

Cette présentation succincte laisse beaucoup de questions sans réponse. Quelle est la plate-forme à l’intérieur ? Quelle est la capacité de la batterie ? Quel est le poids ? Le produit est-il protégé contre l’eau et la poussière ? Et bien sûr quel est le prix de vente d’une telle innovation ? Rappelons que Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 7 à un prix supérieur à 2000 euros et que Huawei vend le Mate XT en Europe à 3600 euros. Autant dire que le Galaxy Z TriFold ne sera pas commercialisé sous la barre des 3000 euros. S’il est commercialisé en Europe, car les récentes rumeurs laissent entendre que Samsung le réserverait à certains pays, dont la Corée et la Chine.