Gemini va perdre ses voix actuelles, pour quel remplaçant ?

Google prépare la suppression des voix actuelles utilisées pour son assistant vocal IA Gemini. Par quoi seront-elles remplacées ?

Gemini
Crédits : 123RF

Apprêtez-vous à être bientôt surpris par la voix de l'assistant Gemini. Google préparerait un grand changement qui vise à supprimer toutes les options existantes. En analysant le code de l'application Google dans sa version 17.18.22.sa.arm64, Android Authority a découvert deux chaînes de caractères qui laissent peu de place à l'interprétation.

L'une d'elles indique que “les anciennes voix disparaissent”, l'autre que “les options vocales précédentes de Gemini disparaissent, vous ne les verrez donc plus ici”. Il s'agit sans doute de messages que les utilisateurs verront affichés quand la mise à jour sera déployée. En français comme en anglais, Gemini dispose de 10 options de voix différentes. Nous avons par exemple par défaut Ursa, une voix assurée à tonalité moyenne. Dipper et Pegasus proposent une voix calme et plus grave, Eclipse une voix énergique, Lyra une voix enjouée et aiguë, ou Orion une voix enjouée et grave.

Gemini va se doter de nouvelles voix

Tout cela devrait donc bientôt être supprimé par Google. Reste à savoir ce qui les remplacera. Une possibilité serait que Google nous laisser personnaliser notre propre voix pour Gemini grâce à l'IA, laissant l'utilisateur régler à sa convenance le ton, la tessiture, l'accent et autres paramètres.

Nous ne savons pas quand la modification aura lieu, mais si Google a déjà préparé le terrain de cette manière, il faut s'attendre à une annonce imminente. La conférence Google I/O 2026 aura lieu les 19 et 20 mai prochain, il s'agira peut-être de l'opportunité pour la firme de communiquer à ce sujet.

Les interactions vocales sont destinées à prendre de plus en plus d'importance chez les assistants IA, surtout avec l'arrivée sur le marché des lunettes connectées, qui vont permettre de réaliser certaines actions sans besoin de sortir son smartphone de sa poche ou de son sac. Les Galaxy Glasses de Samsung sont d'ailleurs attendues dans quelques mois et seront propulsées par Android XR et Gemini. Certains modèles d'écouteurs sans fil commencent aussi à prendre en charge Gemini. La qualité des voix est donc primordiale pour assurer une expérience intéressante.


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