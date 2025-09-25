Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’impose comme le roi des performances… au détriment d’un point crucial

Qualcomm décroche une nouvelle couronne dans le domaine des smartphones. Son dernier processeur, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, atteint des performances jamais vues en calcul multi-cœur. Mais cette victoire s’accompagne d’un revers inattendu.

Chaque année, la bataille des processeurs pour smartphones s’intensifie entre Qualcomm, Apple et MediaTek. Les utilisateurs attendent toujours plus de puissance pour les jeux, la photo ou les applications de productivité. Lors du Snapdragon Summit de 2025, Qualcomm a présenté son nouveau fleuron : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette puce est appelée à équiper la majorité des smartphones Android haut de gamme sortant entre fin 2025 et l’été 2026.

Nous avons déjà eu l’occasion de tester le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur un prototype conçu spécialement pour les benchmarks. Les résultats étaient clairs : ce processeur dominait l’Apple A19 en calcul multi-cœur, tout en restant au coude-à-coude en simple cœur. De nouveaux chiffres confirment cette avance. Sur Geekbench 6, la puce atteint 12 546 points en multi-cœur, soit 22,5 % de mieux que la génération précédente et 13,5 % de mieux que l’A19 Pro. Qualcomm prend ainsi la tête des performances brutes, une première face à la marque à la pomme depuis plusieurs années.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 surpasse l’Apple A19 Pro en multi-cœur, mais consomme 61 % d’énergie en plus

Cette performance a toutefois un prix. Pour battre Apple, Qualcomm a relevé la consommation de sa puce, qui atteint 19,5 W lors des tests, contre 12,1 W pour l’A19 Pro que l'on retrouve dans l'iPhone 17 Air. Cela signifie que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 consomme 61 % d’énergie en plus pour obtenir son avance. En termes d’efficacité, la comparaison est sans appel : l’A19 Pro affiche 913 points par watt, contre 643 pour le Snapdragon. La marque à la pomme garde donc une nette avance sur la gestion énergétique, un aspect crucial pour l’autonomie des smartphones.

Dans l’état actuel des choses, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 reste une prouesse technique, mais son efficacité reste insuffisante pour les modèles qui l’intégreront. Les fabricants devront trouver le bon équilibre entre performances maximales et durée de batterie. Qualcomm peut encore optimiser sa puce avant sa commercialisation, puisque les chiffres actuels proviennent d’un modèle de test. Reste que la stratégie de l’entreprise est claire : viser la couronne des performances brutes, quitte à laisser à Apple celle de l’efficacité énergétique.