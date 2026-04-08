Linux fait tourner des jeux récents mieux que Windows 11, la preuve

Et si la domination de Windows sur le marché des PC de jeux prenait fin ? Avec les performances de plus en plus élevées de Linux, la question se pose. Un revirement potentiel que l'on voit à Valve.

Vous jouez sur ordinateur ? Alors il y a 99 % de chances que votre PC tourne sous Windows. Rien de magique dans cette prédiction, le système d'exploitation de Microsoft est celui vers lequel tout le monde ou presque se tourne quand il s'agit de jeux vidéo. Que ce soit les utilisateurs comme les développeurs d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. Il y a par exemple le cloud gaming, notamment celui de Nvidia disposant d'une application native sur Linux.

Linux, justement, qui n'est pas vraiment l'OS que l'on conseille spontanément quand quelqu'un hésite avec Windows. Et pourtant. En 2018, Valve, à qui l'on doit Steam, sort Proton, un système qui convertit les jeux Windows pour qu'ils tournent sous Linux sans qu'il soit nécessaire de développer une version spécifique. Le Steam Deck en est équipé par défaut. En 2020, Proton prenait déjà en charge plus de 6 500 jeux. Aujourd'hui, les performances surpassent souvent celles de Windows.

Linux comment à faire mieux que Windows 11 sur les jeux vidéo

Au fil des mises à jour de Proton, le programme est devenu particulièrement efficace. Lors de tests comparatifs, on se rend compte qu'à configuration égale, Linux fait mieux tourner certains jeux récents que Windows 11 en terme d'images par seconde. Par exemple Crimson Desert ou Resident Evil Requiem. La vidéo ci-dessous vous montre plusieurs face à face en utilisant CachyOS, l'une des nombreuses distributions de Linux.

Tout n'est pas parfait pour autant. Même avec Proton, Linux ne peut pas lancer certains jeux protégés par un système anti-piratage comme Denuvo, ces derniers étant souvent faits pour Windows uniquement. De la même manière, il arrive que des périphériques tels que souris, claviers ou casques fonctionnent mal avec Linux, même si c'est rare. Linux empiète cependant de plus en plus sur Microsoft en matière de jeux vidéo. Que ce soit par le biais de Proton ou du cloud gaming, il y a fort à parier que son nombre d'adeptes va augmenter régulièrement.