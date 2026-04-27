Linux débarque enfin sur Windows 98, et c’est une prouesse technique

Installer des applications Windows sur Linux est une chose, mais faire tourner Linux sur Windows en est une autre. Un développeur a réussi à le faire. Encore mieux : celui-ci a utilisé d’anciennes versions de Windows, en remontant jusqu’à Windows 95.

Linux Windows
Crédits : Hailey

Au fil des ans, de nombreuses initiatives permettant à Windows de cohabiter avec le légendaire Linux ont été menées. En effet, si Windows est incontestablement le système d’exploitation le plus vendu de la planète, il ne faut pas oublier que Linux fait tourner des jeux récents mieux que Windows 11. D’ailleurs, les versions les plus récentes du système d’exploitation de Microsoft intègrent parfois Linux. Ce dernier a par exemple été intégré à Windows 10. Windows 11, de son côté, permet de faire tourner Linux comme une application.

Mais un développeur open source particulièrement ambitieux, répondant au nom de Hailey, va plus loin. En effet, le passionné a réussi à faire tourner Linux sur la série Windows 9x. Pour rappel, celle-ci inclut Windows 95, Windows 98 et Windows Me. Mieux encore : le développeur a réussi à faire cohabiter Linux 6.19 avec le noyau Windows 9x. En d’autres termes, les deux systèmes d’exploitation sont en mesure de tourner simultanément sur une même machine.

Linux est-il en train de rattraper Windows ?

Et pourtant, une telle opération semble loin d’être simple. Par exemple, Windows 9x n’est pas équipé du support nécessaire pour la table d’interruptions utilisée par les appels système de Linux. Il a donc fallu utiliser WSL9x pour rediriger ces appels via le gestionnaire de défauts. Par ailleurs, le développeur affirme que WSL9x ne nécessite aucune virtualisation matérielle. Ce dernier serait donc en mesure de fonctionner sur des machines particulièrement anciennes, telles que les i486.

Côté initialisation, celle-ci est générée par un « simple » pilote virtuel (VxD). La sortie du terminal Linux vers la fenêtre d’invite MS-DOS est redirigée par un petit programme DOS de 16 bits, sobrement baptisé wsl.com. De son côté, le cœur reposerait sur un noyau modifié issu de la branche win9x-um-6.19.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Linux est en train de gagner du terrain face à Microsoft. En effet, sur Steam, un sondage a récemment révélé que Linux affiche désormais un taux d’adoption record.


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