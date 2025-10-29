90 % des jeux Windows tournent sur Linux, plus d’excuse pour changer de système d’exploitation ?

Jouer à des jeux PC Windows sur Linux n'est plus une excentricité. Cette pratique est devenue banale, sous l'impulsion de Proton et du Steam Deck.

Pour les joueurs PC, Windows a longtemps été le système d'exploitation indispensable. La plupart des titres n'étaient pas rendus compatibles avec macOS ou Linux, mais la tendance est en train d'évoluer depuis quelques années. Si Windows reste encore la solution la plus confortable et permettant d'accéder à l'ensemble des jeux, il y a du mieux du côté des Mac, mais surtout en ce qui concerne Linux.

En se basant sur les données de ProtonDB, Boiling Steam a établi un graphique permettant de constater quelle est la part des jeux PC Windows à être compatibles avec Linux. La progression est fulgurante depuis quelques années, notamment grâce aux projets Wine et Proton (fork de Wine développé par Valve pour Steam). La sortie et le succès du Steam Deck contribuent aussi à pousser les développeurs à rendre leurs productions supportées par Linux, afin que les jeux soient disponibles sur la console portable la plus populaire du moment.

Linux est devenu une plateforme de jeu

On s'approche désormais des 90 % de jeux Windows qui peuvent tourner sous Linux. Pour comprendre le graphique ci-dessous, voici ce que signifie son code couleur :

Platine (Vert) : Des jeux qui fonctionnent parfaitement sans aucune manipulation.

Or (Vert clair) : jeux qui fonctionnent presque immédiatement, mais qui nécessitent quelques ajustements ou configurations.

Argent (Jaune) : Jeux qui ne fonctionnent pas parfaitement, mais qui sont jouables.

Bronze (Orange) : Jeux dont les notes se situent en moyenne entre Argent et Borked.

Borked (Rouge) : Jeux qui refusent de se lancer.

Comme vous pouvez le constater, la part des jeux Windows qui ne fonctionnent pas du tout sur Linux s'est largement réduite depuis 2020, même si la progression a un peu ralenti depuis 2023. Au contraire, de plus en plus de jeux peuvent être lancés en toute transparence, sans qu'il n'y ait aucune manipulation à réaliser.

L'échantillon comprend surtout des jeux récents, ou anciens et très populaires, car le retour des utilisateurs est nécessaire à sa constitution. De nombreux jeux qui ne sont pas encore pris en charge risquent de ne jamais le devenir par volonté du développeur. C'est notamment le cas de titres multijoueurs qui ont recours à des logiciels anti-triche incompatibles avec Linux.