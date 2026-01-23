Un emplacement pour carte SIM sur l’iPhone Air ? C’est possible, la preuve

Des bricoleurs motivés ont réussi quelque chose d'assez épatant : ajouter un emplacement pour carte SIM sur l'iPhone Air d'Apple. Et ils y sont parvenus sans sacrifier quoi que ce soit, enfin presque.

Avoir un smartphone fin, voire très fin, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça permet de le glisser plus facilement dans une poche de pantalon ou un sac. En revanche, il arrive un moment où atteindre une épaisseur faible nécessite de faire des sacrifices. Quand Apple a sorti son iPhone Air, le plus fin de toute sa gamme, la marque a opéré un changement radical : c'est le premier iPhone à ne pas posséder de port pour carte SIM.

Avec lui, c'est donc eSIM ou rien. Heureusement, tous les opérateurs proposent aujourd'hui cette technologie. Mais comme qui peut le plus peut le moins, des bricoleurs enthousiastes ont voulu ajouter un emplacement pour carte SIM sur l'iPhone Air. Le résultat est impressionnant tant il semble qu'il était là depuis le début. Ce sont les employés d'une boutique chinoise du marché de Huaqiangbei à Shenzhen qui y sont parvenus.

Voici comment ajouter un slot pour carte SIM sur l'iPhone Air

Le célèbre leaker Ice Universe explique la démarche. D'abord, le moteur gérant les vibrations de l'iPhone Air est retiré. Il se situe à droite de la tranche inférieure du smartphone, à côté du port USB-C. Dans l'espace ainsi libéré, deux composants sont installés : le port SIM bien sûr, mais aussi une version miniature du moteur pour vibration. Ce dernier est cependant moins performant puisqu'il permet juste un retour haptique basique. On n'a rien sans rien.

Vous pouvez voir ce que ça donne sur les photos ci-dessus. Il est évident que ce genre de modification n'est ni à la portée de tout le monde, ni même conseillée dans l'absolu. En cas d'incident, Apple ne pourrait rien pour vous et quand on voit le prix de l'appareil, ça serait dommage de le casser.