L’iPhone Air est un flop ? Apple voudrait déjà l’abandonner

Tout comme Samsung avec son Galaxy S25 Edge, Apple rencontrerait des difficultés à vendre son iPhone Air. Ce modèle pourrait ne jamais avoir de successeur.

La tendance des smartphones ultra fins et légers est-elle déjà sur le point de se terminer ? Ces appareils susciteraient peu d'intérêt chez les consommateurs. Nous apprenions la semaine dernière que Samsung était sur le point de jeter l'éponge, réduisant fortement ou arrêtant totalement la production de son Galaxy S25 Edge. Le constructeur aurait même revu ses plans pour la prochaine génération et ne devrait pas lancer de Galaxy S26 Edge, préférant faire revenir le Galaxy S26+, qui ne devait initialement pas voir le jour.

Et il semble que l'enthousiasme ne soit pas au rendez-vous non plus du côté de chez Apple. Quelques semaines après sa sortie, les ventes d'iPhone Air ne paraissent pas au beau fixe, et Apple aurait déjà prévenu ses fournisseurs qu'il fallait réduire la production de ce modèle. “L'iPhone Air sera définitivement annulé”, estime même une source chinoise.

Après le Galaxy S25 Edge, l'iPhone Air en échec ?

À son annonce, on avait été surpris que l'iPhone Air ne soit pas numéroté comme les iPhone 17 et 17 Pro Max. Cet indice laissait déjà envisager qu'Apple ne prévoyait pas de commercialiser un modèle chaque année, voire qu'il pourrait s'agir d'un appareil unique. Il était déjà suggéré à l'époque que l'iPhone Air n'était qu'un modèle de transition avant le passage à l'iPhone pliable. Cette théorie prend maintenant encore plus de poids.

On voit mal Apple proposer deux appareils très niches avec l'iPhone Air et l'iPhone Fold en même temps. L'iPhone Air n'était finalement peut-être qu'un prototype pour l'iPhone pliable, qui a permis à Apple d'éprouver sa capacité à concevoir un dispositif aussi fin. Il se murmure même que l'iPhone Fold pourrait en fait être un genre de fusion entre deux iPhone Air, qui se replieraient l'un sur l'autre.

Huawei et Motorola ont aussi lancé le développement de smartphones très fins et légers. Mais les deux constructeurs pourraient bien reculer face aux déconvenues rencontrées par Samsung et Apple. Il faut croire que la finesse extrême n'est pas si séduisante que cela.