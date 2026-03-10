Le DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation arrive sur les cartes graphiques Nvidia

Nvidia annonce la date de sortie pour sa fonctionnalité Dynamic Multi Frame Generation, liée à la technologie DLSS 4.5. L'attente va bientôt toucher à sa fin.

RTX 5070
Crédit : Nvidia

La Game Developers Conference (GDC) bat son plein, et Nvidia en profite pour multiplier les annonces. L'une des plus importantes est l'arrivée prochaine du DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation et du Multi Frame Generation 6X, que les Verts nous avaient promis en janvier dernier lors du CES 2026.

Ces deux fonctionnalités seront disponibles à partir du 31 mars. Pour en bénéficier, il faudra télécharger la mise à jour de la version bêta de l'application Nvidia, qui sera déployée à cette date. Il est aussi nécessaire d'être équipé d'une carte graphique appartenant à la famille des GeForce RTX 50, les GPU des générations antérieures n'étant (pour l'instant, en tout cas) pas compatibles.

Le Multi Frame Generation va devenir dynamique

Pour rappel, le DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation ajuste intelligemment le nombre d'images générées par seconde pendant le jeu pour cibler la fréquence d’images souhaitée par l’utilisateur. Le système s'adapte donc à nos besoins en fonction de notre écran, de notre configuration et des paramètres graphiques sélectionnés. Nous n'avons ainsi plus besoin de choisir manuellement quel mode de Multi Frame Generation activer, ce qui peut causer des doutes et hésitations chez beaucoup de joueurs.

Quant au mode 6X Multi Frame Generation, il s'agit d'une version encore plus poussée du Multi Frame Generation, qui était limité à 4X jusqu'ici. Il sera utile pour les jeux les plus gourmands en ressources, qui nécessitent un coup de pouce pour pousser les potards graphiques au maximum sans sacrifier les performances. 007 First Light sera compatible avec le 6X Multi Frame Generation, qui en aura besoin pour tourner en 4K avec le path tracing activé. Control Resonant, Samson, The Vernyhorn et Tides of Annihilation sortiront tous avec prise en charge du DLSS 4.5 et path tracing ou rau-tracing.

Par ailleurs, un nouveau pilote GeForce Game Ready est disponible dès à présent au téléchargement. Il optimise le système pour Crimson Desert et Death Stranding 2 On The Beach, tous deux compatibles avec le DLSS 4 avec Multi Frame Generation.


