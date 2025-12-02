Apple donnerait à l’iPhone 17e un écran (presque) à la hauteur de ses ambitions

L’iPhone 16e intègre un écran aux caractéristiques techniques moins poussées que celles des autres modèles de 2024 et 2025. Mais Apple aurait l’intention de rattraper en partie le coup en offrant à son successeur, l’iPhone 17e, une dalle plus proche des us et coutumes actuels. Apple conserverait cependant une différence technologique avec l’iPhone 17. On fait le point.

L’iPhone 16e est la dernière tentative en date d’Apple de s’attirer les faveurs des acheteurs de smartphones milieu de gamme. Il représente une vraie rupture technologique avec son prédécesseur, l’iPhone SE (2022), appelé aussi iPhone SE 5G. Une tentative assez fructueuse, puisque le smartphone se hisse généralement en 6e position au niveau mondial, selon CounterPoint Research. Apple estime cependant que ce succès est modeste.

Car l’iPhone 16e est resté derrière l’iPhone 15, sorti plus d’un an avant. Et ce malgré un prix plus agressif et de belles avancées face à l’iPhone SE 5G : design plus moderne (celui de l’iPhone 14), écran sans bord et à encoche pour Face ID (avec la disparition de Touch ID), adoption de l’USB-C, un processeur inspiré de l’iPhone 16, intégration du bouton Action, nouveau capteur photo 48 mégapixels, etc. Bien sûr, il y a quelques contraintes : écran moins évolué, un seul capteur photo, pas de stabilisation optique, ou encore la recharge lente.

Dynamic Island sur l'iPhone 17e, ça se confirme

Des défauts qui font mal face à l’iPhone 17, sorti en septembre dernier. Ce dernier adopte un écran aussi qualitatif que l’iPhone 17 Pro, double la capacité de stockage, le tout sans augmenter de prix. Face à cela, l’iPhone 16e est certes moins cher, mais il présente aussi un rapport qualité-prix moins intéressant. D’où l’importance de corriger le tir avec un iPhone 17e un peu plus « sexy ». Nous avons évoqué cela dans un article publié en octobre 2025, dans lequel une rumeur affirmait que le successeur de l’iPhone 16e profiterait de Dynamic Island.

Et cette rumeur est confirmée par une seconde fuite publiée ce week-end par une source chinoise et relayée par Mydrivers. Celle-ci confirme qu’Apple va choisir un écran plus moderne pour séduire davantage les acheteurs de téléphones milieu de gamme. Résultat, il n’y aurait plus de smartphone à encoche au catalogue de la marque américaine en 2026. Mais ce n’est pas tout. Le design de l’iPhone 17e ne serait plus basé sur celui d’un vieux modèle, mais d’un téléphone récent : l’iPhone 17. De là à penser que l’iPhone 17e hériterait de Camera Control, il n’y a qu’un pas…

Ecran plus grand et nouveau processeur sont aussi au programme

La fuite révèle aussi d’autres informations sur la fiche technique de l’iPhone 17e. L’écran, qui devrait mesurer 6,3 pouces (contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16e), ne serait pas compatible ProMotion : sa fréquence serait fixée à 60 Hz. Pas de fréquence variable. Pas de fréquence élevée à 120 Hz. Dommage. Le SoC serait une version moins puissante de l’A19 que vous retrouvez dans l’iPhone 17. Enfin, il ne profiterait pas d’un second capteur photo. Espérons tout de même qu’Apple ajoute un stabilisateur optique. La sortie de l’iPhone 17e est attendue pour le printemps 2026.