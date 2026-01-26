Un Chinois bouge sa voiture à 1000 km de distance avec une appli Huawei

Déplacer sa voiture depuis un autre pays ne relève plus de la science-fiction. Huawei l’a rendu possible avec une simple application mobile. Un utilisateur en a fait la démonstration depuis le Vietnam.

Huawei renforce sa présence dans l’industrie automobile en misant sur les technologies embarquées. La marque soutient des projets ambitieux comme le Luxeed R7, un SUV électrique qui détient actuellement le record mondial d’aérodynamisme pour sa catégorie. Plutôt que de devenir un constructeur automobile classique, la firme préfère intégrer ses solutions logicielles dans des véhicules conçus avec des partenaires. Cette stratégie lui permet de proposer des innovations en matière de conduite assistée et de mobilité intelligente.

Dans un marché où les aides au stationnement progressent rapidement, Huawei franchit une nouvelle étape. Alors que Tesla améliore son système Autopark basé sur la vision, la firme chinoise permet désormais à un utilisateur de déplacer son véhicule depuis l’étranger. La fonction a été testée par un conducteur installé au Vietnam, dont la voiture était stationnée à Shenzhen, en Chine. Le déplacement a été réalisé à l’aide d’une simple application mobile.

Huawei permet de déplacer une voiture à distance grâce à son système VPD

Huawei a récemment démontré les capacités de son système de stationnement à distance à travers un cas concret relayé par le site VOI. La technologie utilisée repose sur le système VPD (Vehicle Parking Driver), intégré à l’ensemble logiciel Qiankun ADS développé par la marque. Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut commander à distance une manœuvre de stationnement ou faire venir sa voiture à un point précis. Lors de cette démonstration, le véhicule a parcouru 12 mètres en 44 secondes, traversé une rue et s’est garé automatiquement sur une nouvelle place. L’opération s’est déroulée sans assistance humaine à proximité.

Huawei affirme que son système ADS a cumulé plus de 7,2 milliards de kilomètres en conduite assistée. En 2025, il aurait permis d’éviter plus de deux millions de collisions potentielles. La fonction de stationnement à distance, quant à elle, a été utilisée plus de 330 millions de fois. Le système gère aussi des situations complexes comme la fusion de voies, le contournement d’obstacles ou les interactions avec des piétons.