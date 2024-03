Tesla améliore son système de stationnement automatique, voici comment il fonctionne

Les propriétaires de Tesla qui regrettaient de ne pas pouvoir bénéficier d'une aide au stationnement automatisée vont enfin pouvoir essayer. Le constructeur automobile électrique a commencé à déployer une nouvelle version améliorée de sa fonction Autopark, spécialement conçue pour ses véhicules ne disposant pas de capteur LIDAR.

Depuis l'abandon des capteurs à ultrasons en 2021, les systèmes d'aide à la conduite de Tesla, basés sur des caméras, ne disposaient pas de capacités de stationnement automatisé, du moins jusqu’à présent. La nouvelle mise à jour du système de stationnement automatique vise à restaurer cette fonctionnalité dans un ensemble transparent basé sur la vision.

D'après les premières critiques et les rapports des réseaux sociaux, l'Autopark semble bien plus performant que son prédécesseur. Tesla semble avoir fait des progrès majeurs dans sa transition vers une solution de stationnement automatisé entièrement basée sur la vision et alimentée par le traitement des réseaux neuronaux. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'initiative “Tesla Vision” de l'entreprise, qui vise à faire fonctionner toutes les fonctions d'aide à la conduite à l'aide de caméras et d'un logiciel embarqué.

Comment fonctionne le nouveau système de stationnement automatique ?

L'interface du nouveau système Autopark de Tesla se distingue visuellement de la version précédente, basée sur des capteurs. Lorsqu'il est activé, le système met en évidence les places de stationnement disponibles sur l'écran du véhicule, ce qui permet au conducteur de sélectionner l'emplacement de son choix.

Il suffit ensuite d'arrêter la voiture, d'appuyer sur la touche “Start” et de lâcher le volant pour que la séquence de stationnement automatisée se mette en route. Comme pour toutes les fonctions d'aide à la conduite de Tesla, le conducteur doit rester vigilant et prêt à intervenir à tout moment.

Le nouveau système Autopark jette également les bases d'un système d'autoparking encore plus avancé à l'horizon. Les références au code laissent entendre que la fonction pourrait éventuellement être intégrée à la version bêta FSD (Full Self-Driving) de Tesla sous la forme d'une fonction rebaptisée “Tap to Park” (Tapez pour vous garer). En théorie, cela permettrait aux propriétaires de simplement sélectionner une zone de stationnement cible, puis de sortir du véhicule pendant qu'il effectue la manœuvre de manière autonome.