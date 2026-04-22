Samsung Galaxy : cette fonctionnalité géniale est désormais disponible sur tous les PC Windows 11 et va changer votre vie

Samsung vient de mettre à jour Galaxy Connect, une fonctionnalité autrefois réservée aux propriétaires d'un Galaxy Book, désormais compatible avec tous les PC sous Windows 11. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une expérience fluide entre votre smartphone et votre PC, on a une bonne nouvelle à vous annoncer.

Galaxy Book5 360

Dans la sempiternelle guerre entre Android et Apple, il y a un argument qu'il faut bien reconnaître à la seconde équipe : son écosystème. Commencez une tâche sur votre iPhone, et vous pourrez la terminer sur votre MacBook sans trop de souci. Android, du fait de sa pluralité, a encore bien du mal à proposer une expérience similaire. Les constructeurs se retrouvent donc à développer des solutions uniques à leurs propres produits. C'est en tout cas ce qu'a fait Samsung avec Galaxy Connect.

Si vous ne possédez pas de Galaxy Book, il est fort probable que vous ne sachiez pas ce qu'est Galaxy Connect. Voyez la chose comme une passerelle entre votre smartphone (Galaxy, bien entendu) et votre PC. La technologie permet entre autres d'effectuer un copier-coller entre les deux machines, de reprendre sa navigation web via Samsung Browser, ou encore de transformer sa tablette ou son téléphone en écran secondaire pour son PC.

Sur le même sujet — Samsung présente ses nouveaux PC portables Galaxy Book6, vous avez dit MacBook ?

Samsung ouvre les portes de Galaxy Connect à tous les PC sous Windows 11

Jusqu'à maintenant, il fallait donc être durablement installé dans l'écosystème Galaxy pour en profiter. Ce n'est désormais plus le cas. Avec la version 2.1.6.0 de Galaxy Connect, Samsung vient en effet d'ouvrir les vannes à tous les PC tournant sur Windows 11. L'application est désormais disponible sur le Microsoft Store. Si vous possédez un smartphone Galaxy, c'est donc une toute autre dimension qui s'offre à vous. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.

Le constructeur précise que seuls les PC avec un processeur Intel et AMD x64 sont pris en charge par la nouvelle version de Galaxy Connect. Pour les utilisateurs de PC ARM, il va donc falloir attendre encore un petit peu. Pour le reste, à vous les joies de la connectivité sans limite entre votre smartphone et votre PC.

 


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