La mise à jour Linux 7.1 est disponible : meilleures performances et nouveau pilote NTFS au programme

Linus Torvalds a publié la mise à jour vers Linux 7.1, nouvelle version du système d'exploitation libre. Elle apporte des gains de performances importants et une compatibilité améliorée avec le système de fichiers NTFS de Windows.

Il y a quelques semaines, le grand lancement tant attendu de Linux 7.0 a eu lieu. Nous avons désormais droit à une mise à jour vers la version 7.1, qui vient encore optimiser l'expérience de l'OS. “Il s'agit principalement de diverses petites mises à jour de pilotes (GPU, réseau, son, divers) avec quelques correctifs pour le réseau et les outils de traçage. Et quelques modifications mineures ici et là”, fait savoir Linus Torvalds.

Selon Phoronix, l'une des grandes nouveautés de Linux 7.1 est l'introduction d'un nouveau pilote NTFS intégré nativement au noyau, offrant une compatibilité plus poussée avec les systèmes de fichiers NTFS. Le système devrait les gérer bien plus rapidement qu'actuellement, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont besoin de fichiers provenant de Windows sur leur appareil sous Linux. Ce pilote NTFS est le fruit d'années de travail de la part du développeur Namjae Jeon, qui a rendu le code source plus propre pour ajouter la prise en charge de l'écriture, améliorer le support et implémenter des fonctionnalités plus modernes.

Linux 7.1 bénéficie d'une meilleure prise en charge du système de fichiers NTFS de Windows

Au menu de Linux 7.1 également, un pilote d'alimentation SMC d'Apple, permettant enfin la transmission des données de batterie sur les MacBook équipés de la puce Apple Silicon utilisant le noyau Linux principal. L'activation par défaut d'Intel FRED va octroyer un petit gain de performances aux machines embarquant un CPU Panther Lake. Toujours chez Intel, la prise en charge des cartes graphiques Nova Lake P débute avec cette version. Chez le concurrent AMD, on retrouve des options liées à la consommation énergétique supplémentaires pour personnaliser son expérience sur PC portable.

Linux 7.1 va être testé par les différentes distributions avant d'y être potentiellement intégré. Les utilisateurs sous Ubuntu et Fedora devraient en bénéficier dans les semaines qui viennent. Cela devrait prendre plus de temps sur Debian, qui pourrait même ne jamais recevoir cette mise à jour.