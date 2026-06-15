La mise à jour Linux 7.1 est disponible : meilleures performances et nouveau pilote NTFS au programme

Linus Torvalds a publié la mise à jour vers Linux 7.1, nouvelle version du système d'exploitation libre. Elle apporte des gains de performances importants et une compatibilité améliorée avec le système de fichiers NTFS de Windows.

Malwares sur Linux
Crédits : 123RF

Il y a quelques semaines, le grand lancement tant attendu de Linux 7.0 a eu lieu. Nous avons désormais droit à une mise à jour vers la version 7.1, qui vient encore optimiser l'expérience de l'OS. “Il s'agit principalement de diverses petites mises à jour de pilotes (GPU, réseau, son, divers) avec quelques correctifs pour le réseau et les outils de traçage. Et quelques modifications mineures ici et là”, fait savoir Linus Torvalds.

Selon Phoronix, l'une des grandes nouveautés de Linux 7.1 est l'introduction d'un nouveau pilote NTFS intégré nativement au noyau, offrant une compatibilité plus poussée avec les systèmes de fichiers NTFS. Le système devrait les gérer bien plus rapidement qu'actuellement, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont besoin de fichiers provenant de Windows sur leur appareil sous Linux. Ce pilote NTFS est le fruit d'années de travail de la part du développeur Namjae Jeon, qui a rendu le code source plus propre pour ajouter la prise en charge de l'écriture, améliorer le support et implémenter des fonctionnalités plus modernes.

Linux 7.1 bénéficie d'une meilleure prise en charge du système de fichiers NTFS de Windows

Au menu de Linux 7.1 également, un pilote d'alimentation SMC d'Apple, permettant enfin la transmission des données de batterie sur les MacBook équipés de la puce Apple Silicon utilisant le noyau Linux principal. L'activation par défaut d'Intel FRED va octroyer un petit gain de performances aux machines embarquant un CPU Panther Lake. Toujours chez Intel, la prise en charge des cartes graphiques Nova Lake P débute avec cette version. Chez le concurrent AMD, on retrouve des options liées à la consommation énergétique supplémentaires pour personnaliser son expérience sur PC portable.

Linux 7.1 va être testé par les différentes distributions avant d'y être potentiellement intégré. Les utilisateurs sous Ubuntu et Fedora devraient en bénéficier dans les semaines qui viennent. Cela devrait prendre plus de temps sur Debian, qui pourrait même ne jamais recevoir cette mise à jour.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Royaume-Uni interdit à son tour les réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Après l’Australie, c’est donc au Royaume-Uni de bloquer l’accès aux réseaux sociaux des moins de 16 ans. Lors de son allocution officielle, le Premier ministre britannique a souligné que les…

Xiaomi Redmi Pad 2 4G : ce code casse le prix de la tablette, mais ça ne va pas durer !

AliExpress dévoile de nouveaux codes valables quelques jours seulement. Vous avez manqué l’offre sur la Redmi Pad 2 ? La tablette de Xiaomi est de retour à petit prix puisqu’avec…

Lunettes connectées : peur d’être filmé à votre insu ? Cette appli est là pour vous prévenir

Les lunettes connectées commencent à se démocratiser dans les rues. Et avec elles, le risque d’être filmé à son insu augmente crescendo. Un développeur a justement mis au point une…

L’iPhone Ultra n’est pas prêt, Apple repousse la sortie de son premier smartphone pliable

Apple aurait pris la décision de repousser la sortie de son premier iPhone pliable à début 2027. En septembre, seuls les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront donc…

Test Motorola Edge 70 Fusion : le smartphone milieu de gamme bon partout, mais qui ne fait pas de zèle

Peu avant le printemps, Motorola a lancé le successeur de l’Edge 60 Fusion, logiquement baptisé Edge 70 Fusion. Un terminal qui entend proposer une expérience complète au quotidien, mais à…

Le système anticollision de cette Xiaomi SU7 a totalement lâché, la berline a fini en pièces

On accorde souvent une confiance aveugle aux systèmes de sécurité des voitures électriques. Une mésaventure spectaculaire en Chine vient pourtant bousculer cette certitude. La Xiaomi SU7 concernée a fini sa…

Le Google TV Streamer reçoit une mise à jour qui change tout pour la maison connectée

Une nouvelle mise à jour est déployée pour le Google TV Streamer, le remplaçant du Chromecast. Elle apporte notamment une compatibilité accrue avec Thread, le protocole conçu pour la domotique….

Osmo Action 5 Pro : avec 100 € de réduction, la caméra d’action de DJI passe à petit prix

Toujours en vente à 349 € sur le site officiel de DJI, la Osmo Action 5 Pro passe à seulement 251,50 € en cumulant la promotion en cours avec le…

Des scientifiques ont modélisé un trou noir géant et y ont vu naître… des planètes

Les trous noirs supermassifs passent pour les plus grands destructeurs de l’univers. Une nouvelle étude leur prête pourtant un rôle totalement inattendu. Des millions de planètes pourraient naître à la…

Un nouveau jeu The Witcher serait en développement, il s’agirait d’un free-to-play

L’actualité de la saga The Witcher est décidément bien chargée avec une nouvelle rumeur prophétisant l’arrivée prochaine d’un nouveau jeu gratuit. Il s’agirait d’un préquel aux aventures de Geralt qui…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.