Le MacBook Air M2 est de retour à prix cassé durant cette vente flash, mais elle expire bientôt !

Vous avez manqué les offres des soldes et attendez une nouvelle promotion pour vous offrir l’iconique MacBook Air ? Le moment est venu de craquer. Rakuten propose actuellement le modèle de 13,6 pouces avec une puce M2 à prix cassé. Vous pouvez l’avoir à 769 € seulement au lieu de 999 € avec en plus 47,94 € offerts sur votre cagnotte !

Apple Macbook Air M2

Les soldes d’hiver sont maintenant terminées, mais à l’approche de la Saint-Valentin, Rakuten a décidé de faire une nouvelle session de prix cassés grâce à deux codes promos. En renseignant le code RAKUTEN5 dans votre panier, vous avez 5 € de réduction dès 39 € d’achat. Et avec le code RAKUTEN30, vous obtenez 30 € de réduction dès 299 € d’achat. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies, mais attention, ces codes ne sont valables qu’aujourd’hui !

Le MacBook Air M2 vous fait de l’oeil ? Vous pouvez actuellement l’avoir à petit prix en cumulant l’offre en cours avec le code RAKUTEN30. Alors qu’il est affiché à à 769 € seulement au lieu de 999 €, son prix passe à seulement 769 €. Mais ça n’est pas tout ! Si vous êtes membre du Club R, vous recevez en plus 47,94 € sur votre cagnotte. C’est un excellent prix pour un ordinateur portable avec de telles caractéristiques. En plus, l’appareil est vendu par Darty, et la livraison est gratuite. Alors ne perdez pas une seconde avant de passer à l’action !

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air M2 est un ordinateur potable compact et puissant qui, aujourd’hui encore, n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Grâce à sa puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU et associée à 16 Go de RAM, ce modèle performant est capable de faire tourner les logiciels les plus lourds et exigeants. Il embarque par ailleurs un espace de stockage de 256 Go, ce qui est suffisant pour conserver vos contenus les plus importants.

Côté écran, le MacBook Air M2 est équipé d’une belle dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. Vous obtenez ainsi des images claires, nettes, avec de jolies couleurs riches et fidèles.

Enfin, grâce à son poids plume de seulement 1,24 kg et ses petites dimensions, le MacBook Air M2 peut facilement être transporté. Il profite d’ailleurs d’une belle autonomie de 18 heures.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Uber Eats ajoute une IA pour faire vos courses à votre place, plus besoin de chercher produit par produit

Uber Eats teste une nouveauté qui pourrait bien vous faire oublier la corvée des courses. Une intelligence artificielle prend les commandes à votre place. Il suffit d’écrire ou d’envoyer une…

Android 17 arrive très bientôt, Google partage les premières infos officielles

Le déploiement de la première version bêta d’Android 17 est imminent, fait savoir Google, qui annonce aussi une fenêtre de sortie pour la version stable de cette mise à jour….

YouTube Music : cette nouvelle fonction dopée à l’IA décrypte vos habitudes d’écoute chaque semaine

Google continue le développement de son application de streaming musical : YouTube Music. Comme souvent, IA et personnalisation sont au rendez-vous et, cette fois-ci, le géant de la tech expérimente…

Discord se tire une immense balle dans le pied en voulant limiter la casse de son annonce controversée

Après la grosse polémique causée par la mise en place d’une nouvelle réglementation de sécurité nécessitant de faire scanner son visage par Discord, la plateforme tente tant bien que mal…

L’iPhone 17 est à son prix le plus bas pour seulement quelques heures, vite !

L’iPhone 17 est un énorme succès pour Apple. Tant et si bien que la firme californienne a dépassé Samsung sur le nombre de smartphones vendus en 2025. Vous hésitez malgré…

Ne scannez pas ce QR code : c’est l’étape fatidique d’une nouvelle arnaque visant à vider vos comptes bancaires

Alors que la tendance est à la sophistication des arnaques, les escrocs ne se détournent pas totalement des méthodes classiques. En témoigne l’essor d’une nouvelle arnaque à la carte bancaire,…

OpenAI flambe chaque jour une somme hallucinante sur Sora 2, les pertes sont colossales

Une enquête révèle combien OpenAI dépense quotidiennement pour maintenir son générateur de vidéos IA Sora 2. En sachant que l’outil ne lui rapporte quasiment rien pour compenser. Si vous suivez…

IA

Le nouvel adaptateur sans fil pour Android Auto de Motorola se dévoile en avance

Successeur du très populaire Motorola MA1, le logiquement nommé MA2 se révèle avant sa sortie à travers plusieurs photos détaillées. Voici à quoi va ressembler l’appareil. S’il est possible de…

NordVPN fête son anniversaire avec une grosse réduction et 3 mois offerts

À l’occasion de son 14e anniversaire, NordVPN lance une offre spéciale qui fait fondre ses prix jusqu’à 76%. Une opportunité pour protéger vos appareils et profiter d’internet sans restriction, le…

Samsung Galaxy S25 FE : le smartphone premium passe à petit prix avec ces 3 offres cumulables !

Boulanger propose en ce moment trois offres promotionnelles cumulables sur le Samsung Galaxy S25 FE. Cela vous permet de faire baisser considérablement le prix de cet excellent smartphone. On vous…