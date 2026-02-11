Le MacBook Air M2 est de retour à prix cassé durant cette vente flash, mais elle expire bientôt !

Vous avez manqué les offres des soldes et attendez une nouvelle promotion pour vous offrir l’iconique MacBook Air ? Le moment est venu de craquer. Rakuten propose actuellement le modèle de 13,6 pouces avec une puce M2 à prix cassé. Vous pouvez l’avoir à 769 € seulement au lieu de 999 € avec en plus 47,94 € offerts sur votre cagnotte !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes d’hiver sont maintenant terminées, mais à l’approche de la Saint-Valentin, Rakuten a décidé de faire une nouvelle session de prix cassés grâce à deux codes promos. En renseignant le code RAKUTEN5 dans votre panier, vous avez 5 € de réduction dès 39 € d’achat. Et avec le code RAKUTEN30, vous obtenez 30 € de réduction dès 299 € d’achat. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies, mais attention, ces codes ne sont valables qu’aujourd’hui !

Le MacBook Air M2 vous fait de l’oeil ? Vous pouvez actuellement l’avoir à petit prix en cumulant l’offre en cours avec le code RAKUTEN30. Alors qu’il est affiché à à 769 € seulement au lieu de 999 €, son prix passe à seulement 769 €. Mais ça n’est pas tout ! Si vous êtes membre du Club R, vous recevez en plus 47,94 € sur votre cagnotte. C’est un excellent prix pour un ordinateur portable avec de telles caractéristiques. En plus, l’appareil est vendu par Darty, et la livraison est gratuite. Alors ne perdez pas une seconde avant de passer à l’action !

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air M2 est un ordinateur potable compact et puissant qui, aujourd’hui encore, n’a pas à rougir de ses caractéristiques. Grâce à sa puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU et associée à 16 Go de RAM, ce modèle performant est capable de faire tourner les logiciels les plus lourds et exigeants. Il embarque par ailleurs un espace de stockage de 256 Go, ce qui est suffisant pour conserver vos contenus les plus importants.

Côté écran, le MacBook Air M2 est équipé d’une belle dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2560 × 1664 pixels et une luminosité de 500 nits. Vous obtenez ainsi des images claires, nettes, avec de jolies couleurs riches et fidèles.

Enfin, grâce à son poids plume de seulement 1,24 kg et ses petites dimensions, le MacBook Air M2 peut facilement être transporté. Il profite d’ailleurs d’une belle autonomie de 18 heures.