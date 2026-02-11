Android 17 arrive très bientôt, Google partage les premières infos officielles

Le déploiement de la première version bêta d'Android 17 est imminent, fait savoir Google, qui annonce aussi une fenêtre de sortie pour la version stable de cette mise à jour.

Android 16 QPR3 paramètres système
Google vient de déployer la bêta 2.1 pour Android 16 QPR3 et annonce que cette version est la dernière de ce cycle du programme bêta d'Android. Et pour cause, la prochaine mise à jour qui sera mise à disposition des utilisateurs sera la bêta 1 d'Android 17, la prochaine mouture majeure du système d'exploitation mobile. Google ne précise pas de date exacte, mais on comprend que sa sortie est imminente : “Android 17 Beta 1 sera bientôt disponible”, promet la firme.

Cette version intègre “les derniers correctifs de bugs ainsi que des améliorations de stabilité et de performances”, explique Google. C'est ce qu'on attend de ce genre de mise à jour, mais étrangement, il n'est fait aucune référence à de nouvelles fonctionnalités. Cette première bêta d'Android 17 est peut-être seulement une base technique sur laquelle va s'appuyer l'équipe de développeurs pour ajouter les nouveautés au fur et à mesure. Il est aussi possible que Google ait simplement choisi de ne pas axer sa communication sur les nouvelles fonctions pour le moment, mais qu'on en aura bien avec cette bêta 1.

La version stable d'Android 17 cet été

Les utilisateurs qui sont déjà inscrits au programme bêta recevront automatiquement la mise à jour vers Android 17 lorsqu'elle sera disponible. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas tester cette version et faire passer leur smartphone sur la version finale stable d'Android 16 QPR3, il faudra se désinscrire du programme bêta. Pour conserver les données de votre mobile, la procédure est la suivante :

  • Désinscrivez-vous du programme bêta Android via ce lien.
  • Ignorez la mise à jour OTA de rétrogradation et attendez la version stable finale d'Android 16 QPR3 (CP1A), bientôt disponible. Le message OTA mentionnera « Rétrogradation » dans sa description. Refuser cette mise à jour n'entraînera pas la suppression de vos données.

Google précise que la prochaine occasion de quitter le programme bêta sans effacement des données se présentera vers la fin du cycle bêta d’Android 17, en juin 2026. Cela nous donne une indication sur la fenêtre de sortie de la version stable d'Android 17, nom de code Cinnamon Bun.


