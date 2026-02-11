Discord se tire une immense balle dans le pied en voulant limiter la casse de son annonce controversée

Après la grosse polémique causée par la mise en place d'une nouvelle réglementation de sécurité nécessitant de faire scanner son visage par Discord, la plateforme tente tant bien que mal de contenir la colère des utilisateurs. L'échec est cuisant : sur X (anciennement Twitter), le communiqué de l'entreprise a même eu droit à une note de communauté particulièrement salée.

Si vous utilisez régulièrement Discord, vous n'êtes probablement pas passés à côté de la polémique qui secoue la plateforme depuis quelques jours. En ce début de semaine, la firme a annoncé que la vérification de l'âge va devenir obligatoire pour accéder à certains contenus et fonctionnalités. Vérification de l'âge qui se fera, entre autres, par scan du visage avant analyse par une intelligence artificielle. Un détail qui n'a pas franchement plu à une communauté largement soucieuse de la confidentialité de ses données personnelles.

La réaction ne s'est pas faite attendre. Sur Reddit et X (anciennement Twitter), les appels à annuler son abonnement payant à la formule Nitro se sont multipliés, assumant clairement la stratégie de “taper là où ça fait mal”, comme on a pu le lire sur Internet ces derniers jours. Un appel qui a visiblement porté ses fruits, puis Discord a finalement décidé de réagir hier en mettant à jour son communiqué de presse initiale afin d'apporter quelques précisions sur le fonctionnement de sa nouvelle mesure de sécurité.

Discord met de l'huile sur le feu en tentant d'apaiser les tensions

Cette mise à jour vient en réalité surtout rappeler ce que l'on sait déjà. Premièrement, tous les utilisateurs ne se verront pas demandé de vérifier leur âge. En outre, la majorité des utilisateurs pourront continuer à utiliser la plateforme comme si de rien n'était, selon cette dernière. Ensuite, l'entreprise affirme que les selfies vidéos ne “quitteront jamais votre appareil” et que les cartes d'identités scannées seront supprimées automatiquement après analyse.

Mais cela n'a pas suffi à calmer les internautes. Sur X, cette mise à jour a même eu droit à une note de la communauté, rappelant que Discord est régulièrement la cible de pirates faisant fuiter les données de millions d'utilisateurs. La note cite notamment la fuite de données ayant eu lieu l'année dernière et ayant mené à la circulation de plus de 70 000 cartes d'identité dans la nature. Pas vraiment de quoi rassurer les personnes concernées, donc.