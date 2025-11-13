Google vient dévoiler plusieurs fonctionnalités liées à Gemini et Search AI. Ces nouveaux outils de recherche sont spécifiquement adaptés pour faciliter le shopping en ligne : recherche et comparaison d’informations et de prix sont désormais plus faciles. Un lancement qui arrive à point nommé à quelques jours de Black Friday et juste avant les fêtes de Noël.

Bien sûr, acheter les cadeaux de Noël est une corvée. Tous les ans, nous dressons des listes et des tableaux avec les idées de cadeaux potentiels qui combleront petits et grands, famille et amis. Mais dénicher la bonne idée pour chaque personne n’est déjà pas très simple. Ajoutez à cela qu’il faut trouver une boutique (en ligne ou physique) où le produit est disponible avant les fêtes ET que ce produit n’est pas vendu à un prix exorbitant, vous obtenez le cocktail idéal pour se décourager, se blottir contre le canapé et entamer une bonne série sur Netflix.

Lire aussi – Il aura fallu attendre 2025 pour que Google Messages se dote enfin de cette fonctionnalité essentielle

Mais l’intelligence artificielle ne peut-elle pas nous aider ? Elle est déjà extrêmement utile pour chercher et compiler des informations. Elle nous propose des rapports complets sur certains sujets, nous aide à résoudre des problèmes mathématiques et même à exprimer notre imagination quand le talent sur Photoshop ou Illustrator nous manque. En outre, depuis cet été, l’intelligence artificielle touche même la recherche sur Internet, grâce à Google Search AI. Alors, pourquoi pas les séances de shopping ?

Vos courses deviennent faciles avec Search AI et Shopping Graph

Aujourd’hui, Google annonce plusieurs initiatives pour Seach AI et Gemini en lien avec la recherche et l’achat de produit. La première est la connexion de Search AI avec « Shopping Graph », la base de données géante de produits et de prix de Google. Grâce à cette connexion, vous pouvez décrire un produit et Search AI va afficher les résultats pertinents, leurs prix, des visuels et même des avis. En outre, les informations affichées ne seront pas standardisées : elles dépendront de ce que vous demandez. Vous cherchez un pull rouge, Search AI affichera des photos de vêtements. Vous cherchez une batterie externe, il va créer un tableau comparatif des spécifications techniques.

La recherche Shopping n’est pas circonscrite à Google Search. Vous pouvez aussi utiliser l’application native de Gemini et afficher à l’intérieur de la conversation des listings de produits, des pages produit et surtout des prix. Avec Gemini, vous n’avez plus besoin de décrire un produit pour le trouver : c’est l’IA qui le trouve en fonction de votre besoin et la personne qui va recevoir le cadeau. Plus loin encore, vous pouvez demander à un agent IA de vous alerter quand un produit atteint un certain prix ou vous informer s’il est disponible dans un magasin près de chez vous. L’objectif est de confier les tâches rébarbatives à l’IA.

Bien sûr, toutes ces fonctions ne sont pas encore disponibles en France, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Si Shopping Graph et Gemini sont déjà accessibles en ligne, Search AI n’est pas encore proposé dans l’Union européenne, contrairement à Gemini dans Google Maps qui arrivera en France.