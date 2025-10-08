Marre des autocorrections de votre clavier Gboard ? Google ajoute enfin le bouton qu’on attendait tous

Fini les phrases transformées sans prévenir par le clavier de Google. Une nouvelle mise à jour de Gboard permet désormais d’annuler facilement les corrections automatiques indésirables. Un petit changement qui pourrait simplifier la vie de millions d’utilisateurs Android.

Ces derniers mois, Google a beaucoup misé sur l’intelligence artificielle pour améliorer son clavier Gboard. Avec le lancement des Pixel 10, la firme a introduit les Writing Tools, un ensemble d’outils capables de reformuler ou corriger les phrases à la volée grâce au modèle Gemini Nano, intégré directement dans le smartphone. Ces fonctions, d’abord réservées aux appareils de la marque, commencent déjà à apparaître sur d’autres modèles Android. L’objectif est clair : rendre ce dernier plus intelligent et capable de s’adapter au style et aux besoins de chacun.

Mais malgré ces avancées, un problème persistait : les autocorrections intempestives. Tous les utilisateurs Android connaissent cette frustration, lorsque Gboard modifie un mot sans prévenir, changeant parfois complètement le sens d’une phrase. Pour éviter ce genre de désagrément, Google déploie désormais une petite amélioration bienvenue, baptisée “tap to undo” (taper pour annuler) qui rend la correction automatique beaucoup plus facile à contrôler.

Google améliore Gboard avec une option pour désactiver les autocorrections indésirables

Comme l’explique Android Authority, la fonction taper pour annuler s’affiche lorsqu’un mot a été modifié automatiquement par le clavier. Celui-ci apparaît alors surligné, indiquant qu’il a été corrigé. En appuyant dessus, Gboard affiche la version d’origine du mot en suggestion. Il suffit alors d’un simple tapotement pour annuler la modification et revenir à ce qui avait été tapé au départ. Cette approche est bien plus pratique que l’ancienne méthode consistant à appuyer sur la touche retour, souvent imprécise et source d’erreurs.

Google n’a pas encore communiqué officiellement sur cette nouveauté, mais le site Android Authority précise qu’elle est déjà visible chez certains utilisateurs. La fonction est en cours de déploiement progressif, probablement via une mise à jour côté serveur. Elle pourrait donc apparaître dans les prochaines semaines sur la plupart des smartphones Android. Avec cette petite amélioration, Gboard continue d’évoluer pour offrir un clavier plus précis et agréable à utiliser. Une évolution discrète, mais qui devrait plaire à tous ceux que l’autocorrection faisait parfois… taper du poing.