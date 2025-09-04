Samsung Health ajoute des entraînements “guidés par des experts” pour mieux progresser

L'application Samsung Health se dote d'une nouvelle offre fitness, qui donne accès à des entraînements conçus par des professionnels.

L'application Samsung Health bénéficie d'une mise à jour apportant plusieurs nouveautés aux utilisateurs. La marque parle “d'une suite de nouvelles fonctionnalités développées en collaboration avec des partenaires de santé de premier plan”. Elle veut faire de Samsung Health une plateforme d'accès à des fonctionnalités santé et à des entraînements fitness de niveau professionnel.

L'option qui nous intéresse le plus ici est l'intégration d'un nouveau contenu fitness premium mis au point par iFIT, spécialiste des expériences d'entraînement immersives et personnalisées à distance. Samsung Health va proposer des entraînements guidés par des experts, incluant des routines de récupération, du Pilates ou encore de l'entraînement fractionné à haute intensité. Les vidéos sont classées par catégories, et nous avons accès à des sections telles que les “entraînements tendance” et les “recommandations saisonnières” pour se donner des idées d'entraînement à commencer.

Samsung Health donne accès à des entraînements sportifs développés par des pros

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement auprès des utilisateurs à partir du 8 septembre 2025. Au lancement, elle ne sera disponible que dans quelques pays, dont la France fait partie, ainsi que : États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Inde, Italie, Australie, Canada, Espagne et Allemagne.

Ensuite, Samsung Health se dote de quelques nouvelles fonctions liées à la santé. Mais pour l'instant, elles ne concernent que les États-Unis. Find Care permet aux utilisateurs de réserver des visites médicales virtuelles directement depuis l'application Samsung Health. En plus de cette option de téléconsultation, il est possible de consulter les rendez-vous à venir et de poser des questions de suivi pour ne pas être abandonné après le rendez-vous.

L'autre fonction exclusive aux États-Unis est un outil de gestion des ordonnances et des dossiers médicaux. Il va permettre de se connecter directement aux pharmacies Walgreens (une chaîne de pharmacies parmi les plus importantes outre-Atlantique) pour faciliter le suivi des ordonnances, accéder à un historique, ou encore gérer la prise des médicaments. Ces deux fonctions santé ne sont pour l'instant pas annoncées pour la France.