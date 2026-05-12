Avec 150 € de réduction, ce pack Philips Hue ultra complet passe à petit prix, vite !

Vous souhaitez équiper votre maison d’ampoules connectées ? Boulanger propose actuellement le pack Philips Hue Découverte à prix cassé. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 129,99 € au lieu de 279,99 €. C’est un excellent prix !

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Equiper sa maison d’appareils connectés coûte généralement cher, mais durant les périodes de promotions, vous pouvez trouver de belles offres. Du 29 avril au 24 mai, Boulanger propose des prix bas durant son opération Beaux Jours. C’est le bon moment pour faire vos achats à petit prix.

Le pack Philips Hue Découverte contenant 2 ampoules Philips Hue Ambiance blanc et couleur, une lampe portable Philips Hue Go, une prise connectée, un pont Hue et une télécommande est actuellement affiché à 129,99 € au lieu de 279,99 €. Ne passez pas à côté de cette offre irrésistible !

Ce pack Philips Hue Découverte est indispensable et il est à prix cassé !

En proposant des équipements simples à installer, la marque Philips Hue a réussi à s’imposer comme un acteur incontournable des éclairages connectés. Vous attendez une belle offre pour sauter le pas ? Ce pack proposé par Boulanger est parfait pour vous.

Il est constitué de 2 ampoules Philips Hue White and Color Ambiance. Ces ampoules LED connectées E27 vous offre la possibilité de choisir avec précision la couleur de votre éclairage. Vous pouvez ainsi opter pour l’une des 16 millions de nuances de lumière blanche ou colorées. Chaque ampoule a une durée de vie pouvant atteindre les 25 000 heures d’utilisation.

En plus de la prise connectée, ce pack contient une lampe portable Philips Hue Go qui dispose aussi de millions de couleurs différentes. Ainsi, vous pouvez l’emporter avec vous partout puisqu’elle profite d’une autonomie de 2,5 heures en mode éclairage intelligent et jusqu’à 18 heures avec l'effet Bougie chaleureuse. Grâce aux effets lumineux dynamiques, vous pouvez personnaliser votre éclairage avec l’ambiance souhaitée.

Grâce au pont Hue et à la télécommande, vous pouvez contrôler votre éclairage à distance. Et comme ces équipements sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, vous pouvez utiliser votre voix pour les contrôler.