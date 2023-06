Le prix de la TV 4K QLED Hisense 65U7KQ MiniLED chute à 799 euros pendant les soldes

Avoir une bonne télévision 4K à la maison améliore considérablement l’expérience quand on regarde une série ou un film. Mais le prix des télévisions récentes peut malheureusement être un frein. En ce moment, la Hisense 65U7KQ est à prix soldée. Profitez des soldes pour vous équiper à moindre coût.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Durant les soldes d’été, Boulanger propose la TV 4K Hisense 65U7KQ à 999 € au lieu de 1190 €. En plus de cette réduction, vous pouvez aussi profiter de l’offre de remboursement de 200 euros sur ce modèle valable. L'ODR est valable jusqu’au 24/08/2023. Le prix de la TV chute donc à seulement 799 €, un tarif irrésistible pour une TV de cette qualité.

La TV 4K Hisense 65U7KQ est dotée de la technologie QLED et bénéficie du retroéclairage Mini LED. Les couleurs sont ainsi intenses et réalistes, tandis que les noirs sont profonds et contrastés. La luminosité n’est pas en reste puisqu’elle peut atteindre 1000 nits.

En utilisant une des prises HDMI 2.1 et grâce à la puce Hi-View Engine, vous pourrez jouer sur une console nouvelle génération en 144 Hz VRR avec un input lag réduit et la puissance FreeSync Premium . Vous aurez ainsi la meilleur réactivité et fluidité possible pour jouer. Cette fluidité se retrouve aussi quand vous regarder du sport ou un film d’action face à la présence d’un compensateur de mouvement (MEMC).

Ce modèle compatible HDR 10+ Adaptive, HLG, Dolby Vision IQ, FilmMaker Mode, IMAX Enhanced et Dolby Atmos pour vous offrir une expérience visuelle et sonore irréprochable. Il est équipé d'un système sonore 2.1 CH qui fournit une puissance de 40W incroyablement immersif compatible.

Avec le WiFi 6 intégré et VIDAA U6, cette smart TV offre un débit puissant pour accéder à tous vos contenus. Vous avez bien sûr le contrôle vocal possible avec Alexa et Vidaa Voice.

Boulanger vous permet de cumuler la promotion sur la TV durant les soldes et avec l’ODR de 200 euros pour arriver à un prix cassé de 799 euros. Un excellent prix pour cette TV Mini LED QLED 4K de 65 pouces.

À lire également :